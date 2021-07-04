窗型冷氣怎吹才省電？內行傳授「1搭配」：溫度別調太低

夏天到來，高溫悶熱的天氣更加有感，就算穿得清涼，待在家不出門仍是汗流浹背，沒吹冷氣實在很難耐。而近日就有一名網友在臉書社團提問「窗型冷氣怎麼用比較省電？」釣出內行傳授「1搭配方法」，即「26度+風扇吹」，認為溫度不能調太低。

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原PO在臉書社團「爆系知識家」發文請益網友「窗型冷氣如果一直開跟開開關關，哪一種方式比較耗電啊？或是怎麼用比較省電啊？」

▲一名網友在臉書社團提問「窗型冷氣怎麼用比較省電？」釣出內行傳授「1搭配方法」，即「26度+風扇吹」，認為溫度不能調太低。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

問題一出，立刻掀起討論，網友紛紛建議「傳統的窗型冷氣只有固定頻率，所以開著就是會一直運轉，建議開26度吹電風扇，並設定時間吹到凌晨兩到三點，因為這時間點是晚上最低溫的時候，所以只要不是房間太悶熱的話，基本不用冷氣輔助」、「一直開關比較耗電，溫度不要調太低，搭配電扇比較省電」、「定頻溫度調低一點，壓縮機才不會到達溫度時停止動作，溫度上升時又重新啟動」、「窗型跟分離式一樣，如果是定頻機種，就是溫度到了壓縮機會停機，等到溫度上升到一定程度再啟動，定頻冷氣就是壓縮機的電容充能啟動過程以及反覆啟動耗電，定頻機就26度+風扇吹延長跳停時間」。

另還有人認為「買新的比較省電」、「有沒有變頻差很多」、「看是不是變頻很重要！變頻比較省電，然後短時間開開關關的最耗電」、「窗型變頻比較省電沒有變頻基本是不太省電，開開關關是最耗電的」、「冷氣要用十幾年所以要換好一點的！」（編輯：許苡晴）