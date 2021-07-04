香港壹傳媒工會宣布啟動解散程序 記協成立緊急救助金
香港企業家黎智英（Jimmy Lai）因為參與反送中集會遭到判刑入獄，其創立的壹傳媒集團連遭港府打壓，多名高層被捕，香港保安局凍結《蘋果日報》相關3家公司資產，壹傳媒帳戶也遭到銀行自行凍結。壹傳媒工會昨（3）日透過臉書（Facebook）宣布，隨著大多數員工在7月1日離職，工會的歷史任務已結束，即將啟動解散程序。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-04 10:02:25｜2021-07-04 10:41:49
壹傳媒工會臉書發文表示，隨著集團絕大部分香港員工在今年7月1日已經離職，壹工會的歷史任務也已結束，即將啟動解散程序。工會現任的理事，會在解散後繼續義務跟進離職補償的問題，臉書專頁會在短期內保留，作發放消息之用。
壹傳媒工會特別感謝，香港記者協會（記協）在此困難時期為壹傳媒同事提供經濟上的協助。香港記者協會發文表示，香港《蘋果日報》與壹傳媒旗下的媒體早前停刊，近千名員工被遣散，是近年傳媒業界最大的勞工事件，記協注意到由於銀行凍結帳戶，壹傳媒員工至今仍未獲得 6 月份薪金及遣散費，因此統籌多項措施，協助同業度過難關。
針對壹傳媒前員工，香港記協組織的相關措施包括提供購物券、成立「壹傳媒失業緊急援助金」，向公眾籌集資金，以發放緊急失業援助金予壹傳媒前員工。香港金融業職工總會也表示，資訊自由是金融業基石，金融業界必定與新聞業者同行。