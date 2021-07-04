COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

香港壹傳媒工會宣布啟動解散程序　記協成立緊急救助金

▲壹傳媒工會昨（3）日宣布，隨著大多數員工在7月1日離職，工會的歷史任務已結束，即將啟動解散程序。（圖／美聯社／達志影像）
▲壹傳媒工會昨（3）日宣布，隨著大多數員工在7月1日離職，工會的歷史任務已結束，即將啟動解散程序。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-04 10:02:25｜2021-07-04 10:41:49

香港企業家黎智英（Jimmy Lai）因為參與反送中集會遭到判刑入獄，其創立的壹傳媒集團連遭港府打壓，多名高層被捕，香港保安局凍結《蘋果日報》相關3家公司資產，壹傳媒帳戶也遭到銀行自行凍結。壹傳媒工會昨（3）日透過臉書（Facebook）宣布，隨著大多數員工在7月1日離職，工會的歷史任務已結束，即將啟動解散程序。

我是廣告 請繼續往下閱讀
壹傳媒工會臉書發文表示，隨著集團絕大部分香港員工在今年7月1日已經離職，壹工會的歷史任務也已結束，即將啟動解散程序。工會現任的理事，會在解散後繼續義務跟進離職補償的問題，臉書專頁會在短期內保留，作發放消息之用。

▲（圖／翻攝自臉書）
▲香港壹傳媒工會發文。（圖／翻攝自臉書）
▲（圖／翻攝自臉書）
▲香港壹傳媒上個月的發文。（圖／翻攝自臉書）
壹傳媒工會特別感謝，香港記者協會（記協）在此困難時期為壹傳媒同事提供經濟上的協助。香港記者協會發文表示，香港《蘋果日報》與壹傳媒旗下的媒體早前停刊，近千名員工被遣散，是近年傳媒業界最大的勞工事件，記協注意到由於銀行凍結帳戶，壹傳媒員工至今仍未獲得 6 月份薪金及遣散費，因此統籌多項措施，協助同業度過難關。

針對壹傳媒前員工，香港記協組織的相關措施包括提供購物券、成立「壹傳媒失業緊急援助金」，向公眾籌集資金，以發放緊急失業援助金予壹傳媒前員工。香港金融業職工總會也表示，資訊自由是金融業基石，金融業界必定與新聞業者同行。

▲（圖／翻攝自臉書）
▲香港記者協會發文。（圖／翻攝自臉書）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20%80%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.96%16.04%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.81%11.19%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀