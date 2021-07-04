COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

保鮮膜只放一晚嫌浪費！人妻端「1神器」全場跪：很方便

▲防疫在家自煮經常會有吃不完得冰起來的情況，有女網友就認為保鮮膜只用一晚就得丟相當浪費，話題掀起網友共鳴。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲防疫在家自煮經常會有吃不完得冰起來的情況，有女網友就認為保鮮膜只用一晚就得丟相當浪費，話題掀起網友共鳴。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 11:14:25

防疫期間在家自煮的機會增加，不少民眾利用外送、蔬菜箱等服務購入大量食材以減少外出機會，不過也常導致一次煮太多飯菜，只能用保鮮膜包裹起來冰一晚。但日前就有女網友發文表示，「保鮮膜就包這麼一個晚上，然後明天要吃就丟掉了很浪費」，話題曝光後引發不少網友共鳴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名女網友在PTT的WomenTalk版上發文指出，居家這段期間比較常在家裡煮菜，但是一開始不會控制分量，經常發生煮太多飯菜，最後只能都用保鮮膜包起來，再冰到冰箱去。「使用到一半，不知道為什麼突然有一種『保鮮膜就包這麼一個晚上，然後明天要吃就丟掉了』很浪費的想法」。

▲▲搜狐美食專欄《小茉莉美食記》近日表示，其實並非所有食物都適合放入冰箱保存，他並分享5種不用放進冰箱保鮮的食物。（示意圖／取自pixabay）
▲原ＰＯ提到家裡吃不完的飯菜會用一次性保鮮膜裝起來。（示意圖／取自pixabay）
接著她也無奈表示，「不過其實不包直接放冰箱又覺得怪怪的，後來才買了那種可重複用的，單純想討論大家使用時是覺得還好還是浪費？」，同時透露自己同學家會將用過的保鮮膜再冰冷凍庫拿來用第二次，文章曝光後也掀起不少討論，有網友也回應「所以我家保鮮膜一盒擺十年都還沒用完，怕浪費」、「意識到浪費也滿好的，我家人都不覺得浪費更不關心環保」、「可用能重覆利用的材質，最近才買，缺點是髒了要洗」。

此外，討論串中也有不少網友推薦「保鮮盒」能取代保鮮膜的功用且更環保好用，「我是買一堆保鮮盒來保存剩菜，隔天要加熱也比較方便，冰箱也整齊又不容易有異味」、「用保鮮盒真的環保方便又乾淨」、「我都用保鮮盒裝菜，比較不會跑味道也比較環保」。（編輯：楊智傑）

▲保鮮盒。（圖／翻攝自《
▲保鮮盒是不少婆媽推薦取代保鮮膜的選擇。（圖／翻攝自《 mobile01 》）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20%80%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.96%16.04%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.81%11.19%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀