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買千萬房申請紓困領嘸錢　鮪魚反擊仇富酸民「錯在哪？」

▲鮪魚領不到紓困金被酸民攻擊。（圖／翻攝徐瑋吟 鮪魚臉書）
▲鮪魚領不到紓困金被酸民攻擊。（圖／翻攝徐瑋吟 鮪魚臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-04 11:46:52

鮪魚（徐瑋吟）在內湖買房，價值千萬，不巧碰到疫情爆發，工作一個接一個取消，她去申請紓困金，卻因資格不符領不到，還被仇富網友上門攻擊，鮪魚無奈在臉書寫下心聲：「到底為什麼要一直去罵那些表示領不到紓困的人，儘管疫情前收入不錯，但碰到疫情誰不是一樣歸零？還是說表達出有房貸壓力錯了呢？」

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▲鮪魚背內湖千萬元新房貸款。（圖／翻攝徐瑋吟
▲鮪魚背內湖千萬元新房貸款。（圖／翻攝徐瑋吟 鮪魚臉書）
鮪魚透露買房子的時候疫情還受控，誰知道一簽約之後疫情開始爆發，活動主持、尾牙、春酒、旅遊案等，所有已排程好的工作相繼取消，節目錄影也全面喊卡，儘管疫情前收入不錯，但碰到疫情後跟大眾一樣歸零，她無奈表示：「當然因為名額有限，（紓困）勢必要留給更需要的人，但像我們這種by case的工作其實是很不穩定的，再加上也還沒努力到接一個工作能休息好久的狀態，然而我們只是說因為資格不符領不到這樣，也沒有其他任何的抱怨或是謾罵，到底錯在哪裡了？」

鮪魚也說，身為房貸少女是既辛苦卻幸福的，「房子合約簽下去那刻起就是責任，能有辦法違約不付嗎？不能！所以當我表示這段期間，我是用剩餘存款去付的，應該也沒有什麼問題吧，至少我簽下的責任我努力承擔著」，可是她卻因為說自己疫情期間有房貸壓力，而被用仇富的言語抨擊，鮪魚說：「買房子這件事，我也只是存到頭期款就買了，也不是一次付清1000多萬才能買房子啊，相信大多數像我這種小民，買房也都是要拜託銀行的，況且靠自己努力買的起房子，這件事明明是值得驕傲的。」因為被酸民攻擊，鮪魚開始懷疑，努力買房這件事到底對或錯？！

▲鮪魚不解仇富網友為什麼要罵領不到紓困的人。（圖／翻攝徐瑋吟
▲鮪魚不解仇富網友為什麼要罵領不到紓困的人。（圖／翻攝徐瑋吟 鮪魚臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.51%79.49%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.59%16.41%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.73%10.27%
2021-06-30-2021-07-04
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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