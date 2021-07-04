劉以豪銀幕搭檔娜扎　成都開鏡預約打疫苗

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劉以豪詮釋一名手術後大腦發生紊亂的作曲人，每天都要經歷一次認知衝擊，生活因此完全被打亂，為此事前做足角色功課，他參考許多類似的電影、看了真實發生過的文獻資料，前陣子在上海開始試著過著男主角的生活，無助表示：「那感覺真的是很沒有安全感，很恐懼。」對於「時間流逝」若只可以記住一件事情，會想記住哪個？他有感說道：「時間真的是流得太快了，我們想抓也抓不住，所以才要努力把它活得更有意義，用心去享受感受，找到一個目標，不然就這麼流掉了，實在太可惜了。如果只可以記住一件事情？那就是記得回家的路吧。」
這回與老搭檔娜扎合作，劉以豪笑回：「看起來很像第三次，但其實是第二次，上一部《愛犬奇緣》其實我們沒有真正的對到戲，常常我收工她才上工、偶爾在片場遇到打個招呼。但我想有默契一定對這部戲是有幫助的，應該會有好默契吧？」而面臨工作忙碌、面對演藝圈的高壓力，若遇到低潮、情緒起伏是如何放鬆？劉以豪分享，在隔離有時候心情會變得低潮，他會點個蠟燭、沖個澡，靜坐或是伸展一下。如果可以出門會開車去山上繞繞或是到郊外走一走，也會準備一張紙、一支筆，好好地跟自己對話，寫一些文字後會變得比較舒服。
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