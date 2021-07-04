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劉以豪銀幕搭檔娜扎　成都開鏡預約打疫苗

▲劉以豪（左一）與導演黃真真（左二）、娜扎（右二）攜手合作。（圖／劉以豪工作室提供）
▲劉以豪（左一）與導演黃真真（左二）、娜扎（右二）攜手合作。（圖／劉以豪工作室提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-04 13:00:57｜2021-07-04 13:01:03

劉以豪3度搭檔「新疆維納斯」娜扎，2日在成都舉辦電影《被偷走的明天》開鏡儀式記者會，電影根據著名神經心理學家布倫達．米爾納的真實案例改編，作為導演黃真真賣座電影《被偷走的那五年》的姊妹篇，這回電影同樣緊扣「時間與記憶」主題，講述了1對被記憶輪迴困住的年輕戀人，互相拯救互相治癒的故事。戲外經紀公司已為他預約施打疫苗，後續會依照工作行程安排接種。

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▲劉以豪透過經紀公司預約打疫苗。（圖／劉以豪工作室提供）
▲劉以豪透過經紀公司預約打疫苗。（圖／劉以豪工作室提供）
劉以豪詮釋一名手術後大腦發生紊亂的作曲人，每天都要經歷一次認知衝擊，生活因此完全被打亂，為此事前做足角色功課，他參考許多類似的電影、看了真實發生過的文獻資料，前陣子在上海開始試著過著男主角的生活，無助表示：「那感覺真的是很沒有安全感，很恐懼。」對於「時間流逝」若只可以記住一件事情，會想記住哪個？他有感說道：「時間真的是流得太快了，我們想抓也抓不住，所以才要努力把它活得更有意義，用心去享受感受，找到一個目標，不然就這麼流掉了，實在太可惜了。如果只可以記住一件事情？那就是記得回家的路吧。」

▲劉以豪（右二）、娜扎（中）演一對戀人。（圖／劉以豪工作室提供）
▲劉以豪（右二）、娜扎（中）演一對戀人。（圖／劉以豪工作室提供）
這回與老搭檔娜扎合作，劉以豪笑回：「看起來很像第三次，但其實是第二次，上一部《愛犬奇緣》其實我們沒有真正的對到戲，常常我收工她才上工、偶爾在片場遇到打個招呼。但我想有默契一定對這部戲是有幫助的，應該會有好默契吧？」而面臨工作忙碌、面對演藝圈的高壓力，若遇到低潮、情緒起伏是如何放鬆？劉以豪分享，在隔離有時候心情會變得低潮，他會點個蠟燭、沖個澡，靜坐或是伸展一下。如果可以出門會開車去山上繞繞或是到郊外走一走，也會準備一張紙、一支筆，好好地跟自己對話，寫一些文字後會變得比較舒服。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.51%79.49%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.59%16.41%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.73%10.27%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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