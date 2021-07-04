她12份工作「試用期全沒過」！網揪1癥結點：檢討自己吧

不少人應徵工作都會有「試用期」，在三個月的訓練與磨合過後，主管才會決定是否將求職者聘請為正式員工或調整薪資。然而，近日卻有名女網友表示，自己從出社會以來連續換了12份工作，而且幾乎都無法順利撐過工作3個月的試用期，經歷包含咖啡廳、旅行社、貿易公司、業務、工程公司等，這讓她無奈感嘆不知是哪出了問題，她不解「是長太醜？看起來不好相處？還是真的能力不好？」

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這名女網友在

《Dcard》

上發文指出，自己連續做12份工作，卻都無法順利通過試用期，「老實說我覺得我沒有很厲害，但我學習和做事速度算快，也是急性子，但我常被說不細心，且跟人的相處不是很融洽或熱情」，同時也一一列出自己的經歷，希望眾人能給點建議。

原PO透露，自己從事的第1份工作是咖啡廳服務生，因為在客人與前輩起爭議加上沒有很熱情，只做了3天就離職；第2份貿易公司的工作，則是因為與老闆個性不合常吵架、對罵，選擇自行離職；第3份旅行社的工作只待不到一個月，就因為老闆不喜歡她而結束；第4份工作也是貿易公司，面試時薪資由原PO主動喊價，之後卻因態度不佳、工作上出錯就遭到資遣了。

▲原PO表示自己雖然是急性子，但自認工作學習的很快，也能完成交辦事項。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）

接著她重回先前與老闆對吵的貿易公司上班，但一樣做不久就離職；第6份工作則是業務，離職原因是對公司產品沒有熱情，且身為業務自己沒有交通工具於是自請離職；第7份工作是APP開發，是她做了最久的一份工作，長達7、8個月，工作內容負責測試產品寫報告，但因為「發生一件讓她心情不好的事」影響工作情緒，加上公司人員縮編所以結束。

再來的第8份工作雖是大公司，但據她說法，老闆個性可怕、喜歡解雇人，同期員工也全都離職，第9份工作則是有個挺她的主管很挺她，雖然力保她通過試用期，但原PO自認在公司內得罪很多人，之後「被一個課程吸引」就離職了；第10份、11份工作在工程公司、國外業務的工作上，老闆們都誇獎她的英文能力不錯，卻聽聞主管抱怨她「平常都不笑擺一張臉」、「英文書信很制式，沒有溫度」而被要求離職。

▲原PO有過不少次因為「不夠外向」、「容易得罪人」而遭離職的經驗。（示意圖／取自pixabay）

原PO感嘆表示，就連現在這第12份工作，也被老闆認為她有很多小錯誤、不夠細心，加上與同事互動不夠熱絡「常被說不細心，且跟人的相處不是很融洽或熱情，我覺得我有時候是害羞，或是覺得對方若沒有主動我也沒有必要，我承認我有點難相處，但跟我熟的人會覺得我瘋瘋的，會講很多好笑的」。

不少網友回顧完原PO的經歷後，反而認為她的能力或長相應該不是關鍵，問題出在她個人的

態度

和

待人處事

，「出社會該學的不只有工作內容還有做人，感覺你換了12間同事，完全沒學到如何待人處事」、「

」、「真的會看長相的面試就直接刷掉了，『工作態度積極』跟『該做的都有做』，是兩個完全不同程度的事情，請往對方給妳的建議去反思檢討」、「12間公司都沒有過試用期，可能你自身的問題比較多一點」。（編輯：楊智傑）