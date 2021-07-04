安以軒急訂57台PAPR 夏于喬「光速送貨」一天跑6家醫院
藝人安以軒人在澳門卻心繫台灣，她號召藝人好友捐贈多套防疫神器給醫院、消防及警察人員。近來本土確診個案日漸趨緩，未料環南市場又突然爆發群聚感染，安以軒得知後，趕緊訂購57 台的PAPR（動力濾淨式呼吸裝置），並找來夏于喬等好友，開車進行「光速的送貨行動」，讓各大醫院的醫護們相當感動。
娛樂中心/綜合報導
2021-07-04 14:55:01
安以軒昨（3）日在臉書表示，在訂購完PAPR後，開始研究如何分配到各家重責、重症的醫院，又不會和其他的捐贈重覆，隨後就立刻以最快的速度，聯繫所有的醫院，「夏于喬和好友仲傑也排開自己原本的私人安排，開著大台七人座，裝著所有的57台 PAPR，從早上八點起床，一直忙到剛剛，不敢停下任何腳步，一口飯都沒吃，只想以最快的速度送到醫護手上，也唯有親送才能以最快的速度，一天跑新北市和台北市的六家醫院。」
安以軒透露這段時間收到很多醫護人員、醫護家屬的私訊，其中一位台大醫院護士的媽媽，很心疼自己孩子非常需要PAPR，但是做為媽媽的她，卻沒有這個能力買到，希望安以軒能夠捐贈，另外在雲林、彰化的護士們也有同樣的需求，安以軒承諾：「你們的聲音我都聽到了，很開心你們讓我知道，還有這些地方非常需要，禮拜一我們還會派專車把PAPR 送下去彰化和雲林。」（編輯：侯家瑜）
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