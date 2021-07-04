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安以軒急訂57台PAPR　夏于喬「光速送貨」一天跑6家醫院

▲安以軒（左圖）急訂57台PAPR，夏于喬（右圖右）一天跑6家醫院。（圖／安以軒臉書）
▲安以軒（左圖）急訂57台PAPR，夏于喬（右圖右）一天跑6家醫院。（圖／安以軒臉書）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-04 14:55:01

藝人安以軒人在澳門卻心繫台灣，她號召藝人好友捐贈多套防疫神器給醫院、消防及警察人員。近來本土確診個案日漸趨緩，未料環南市場又突然爆發群聚感染，安以軒得知後，趕緊訂購57 台的PAPR（動力濾淨式呼吸裝置），並找來夏于喬等好友，開車進行「光速的送貨行動」，讓各大醫院的醫護們相當感動。

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安以軒昨（3）日在臉書表示，在訂購完PAPR後，開始研究如何分配到各家重責、重症的醫院，又不會和其他的捐贈重覆，隨後就立刻以最快的速度，聯繫所有的醫院，「夏于喬和好友仲傑也排開自己原本的私人安排，開著大台七人座，裝著所有的57台 PAPR，從早上八點起床，一直忙到剛剛，不敢停下任何腳步，一口飯都沒吃，只想以最快的速度送到醫護手上，也唯有親送才能以最快的速度，一天跑新北市和台北市的六家醫院。」

▲夏于喬（中）以最快的速度將PAPR送到醫護手上。（圖／安以軒臉書）
▲夏于喬（中）以最快的速度將PAPR送到醫護手上。（圖／安以軒臉書）
安以軒透露這段時間收到很多醫護人員、醫護家屬的私訊，其中一位台大醫院護士的媽媽，很心疼自己孩子非常需要PAPR，但是做為媽媽的她，卻沒有這個能力買到，希望安以軒能夠捐贈，另外在雲林、彰化的護士們也有同樣的需求，安以軒承諾：「你們的聲音我都聽到了，很開心你們讓我知道，還有這些地方非常需要，禮拜一我們還會派專車把PAPR 送下去彰化和雲林。」（編輯：侯家瑜）

▲安以軒臉書全文。（圖／安以軒臉書）
▲安以軒臉書全文。（圖／安以軒臉書）
▲安以軒臉書全文。（圖／安以軒臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.91%82.09%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.89%16.11%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
90.02%9.98%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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