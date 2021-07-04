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鍾欣凌遠距教學「家變海生館」　砸育兒神器幫女兒放電

▲鍾欣凌因2個女兒遠距教學電腦操作能力變強。（圖／翻攝鍾欣凌臉書）
▲鍾欣凌因2個女兒遠距教學電腦操作能力變強。（圖／翻攝鍾欣凌臉書）

記者羅凌筠/台北報導

2021-07-04 15:49:01｜2021-07-04 15:49:22

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情今年5月爆發，三級警戒延長至7月12日，遠距教學的線上課程讓許多爸媽一個頭兩個大，金鐘影后鍾欣凌家有2個千金，大女兒兔寶小學3年級，小女兒二寶上幼稚園，她接受《NOWnews今日新聞》電訪，透露女兒在家視訊上課，原以為直笛課是最大魔王，想不到幼稚園小朋友上課才知厲害，孩童們同時在視窗裡，用高8度娃娃音喊老師，一堂課不下20聲，她說：「我以為到了鯨魚跟海豚的世界，老師真的太偉大。」同時她為了幫女兒放電，家裡備好Switch健身環、跳跳床，消耗小孩子驚人的體力。

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▲鍾欣凌（左）回娘家，關心打疫苗的媽媽。（圖／翻攝鍾欣凌臉書）
▲鍾欣凌（左）回娘家，關心打疫苗的媽媽。（圖／翻攝鍾欣凌臉書）
鍾欣凌形容居家隔離像戒毒，前2周度日如年，見誰都想咬，過了最痛苦的2個禮拜，鍾欣凌境界昇華到可以悠閒坐著，看兩個姊妹打架，和女兒大嘆一聲：「妳們就是來修練我們的。」為了應付女兒們的功課，鍾欣凌天天跑超商印作業，上傳到學校雲端，心想這樣不是辦法，買了10年以來家裡第一台印表機，近兩個月訓練下來，鍾欣凌電腦進步許多，而最難的是英文課，讓她也被難倒了。

談到女兒年紀小，忍不住想出門怎麼辦？鍾欣凌剛開始帶女兒去頂樓放風，母女聊天、看夕陽，暫當天台是公園，拿曬衣竿吊單槓，久了真的關不住，鍾欣凌就帶女兒去超商買東西，順勢繞到公園給小孩看禁入布條，「她們對出去玩就會死心」，家裡也為此添購Switch健身環、跳跳床，讓小孩放電玩樂。

▲鍾欣凌住台北飯店偽出國。（圖／民視）
▲鍾欣凌被國小女兒的作業難倒。（圖／民視）
而家庭主婦另一個難題，是三餐怎麼變出新花樣？鍾欣凌說她一周4天自己煮，3天買外送，像石頭火鍋、上海菜都是她的最愛，不下廚的時候既放自己一個假，也幫店家衝業績，「再不支持以後就沒喜歡的店家可以吃了」；她也笑說以往有吃宵夜的需求，現在還要多買酒，「這段時間爸媽非常需要酒」，可見家長們都快憋壞了。

鍾欣凌媽媽近日去接種疫苗，擔心長骨刺的媽媽人不舒服，又打疫苗吃不消，有空她也帶著女兒回娘家，問她解封後最想做什麼？鍾欣凌說：「我的願望很簡單，想二寶送到幼稚園，過個馬路去對面咖啡廳，安靜吃一個人的早餐。」幾句話道出許多媽媽疫情前最平凡的幸福時光。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.58%84.42%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.87%16.13%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.7%10.3%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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