鍾欣凌遠距教學「家變海生館」　砸育兒神器幫女兒放電

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鍾欣凌形容居家隔離像戒毒，前2周度日如年，見誰都想咬，過了最痛苦的2個禮拜，鍾欣凌境界昇華到可以悠閒坐著，看兩個姊妹打架，和女兒大嘆一聲：「妳們就是來修練我們的。」為了應付女兒們的功課，鍾欣凌天天跑超商印作業，上傳到學校雲端，心想這樣不是辦法，買了10年以來家裡第一台印表機，近兩個月訓練下來，鍾欣凌電腦進步許多，而最難的是英文課，讓她也被難倒了。
談到女兒年紀小，忍不住想出門怎麼辦？鍾欣凌剛開始帶女兒去頂樓放風，母女聊天、看夕陽，暫當天台是公園，拿曬衣竿吊單槓，久了真的關不住，鍾欣凌就帶女兒去超商買東西，順勢繞到公園給小孩看禁入布條，「她們對出去玩就會死心」，家裡也為此添購Switch健身環、跳跳床，讓小孩放電玩樂。
而家庭主婦另一個難題，是三餐怎麼變出新花樣？鍾欣凌說她一周4天自己煮，3天買外送，像石頭火鍋、上海菜都是她的最愛，不下廚的時候既放自己一個假，也幫店家衝業績，「再不支持以後就沒喜歡的店家可以吃了」；她也笑說以往有吃宵夜的需求，現在還要多買酒，「這段時間爸媽非常需要酒」，可見家長們都快憋壞了。
鍾欣凌媽媽近日去接種疫苗，擔心長骨刺的媽媽人不舒服，又打疫苗吃不消，有空她也帶著女兒回娘家，問她解封後最想做什麼？鍾欣凌說：「我的願望很簡單，想二寶送到幼稚園，過個馬路去對面咖啡廳，安靜吃一個人的早餐。」幾句話道出許多媽媽疫情前最平凡的幸福時光。
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