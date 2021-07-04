中市70歲以上長輩　盧秀燕：免煩惱在家等通知

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盧秀燕強調，「咱的長輩免煩惱，市府會通知」，只要戶籍在台中的70歲以上長輩，市府會統一造冊安排，民政局會製發疫苗接種通知書再發放，請民眾不需擔心，「在家裡等就好」。此外，戶籍在外地的70歲以上長輩，也可以就近至各特約醫療院所及衛生所預約施打。
盧秀燕進一步指出，台中先前公開爭取優先施打族群，獲得中央認同，目前爭取成功的族群，包含社會局系統的公私立托嬰中心人員，將於7月7日、7月9日於慈濟醫院及大里、西屯、清水、南屯、豐原、北屯軍功等6個衛生所同步施打。
另外還有七大批發市場工作人員，第一波約1940人，7月5日起在台中醫院、光田醫院、豐原醫院同步施打；至於屠宰場人員也順利爭取成功，約1099人，5日起在豐原醫院、童綜合醫院、大里仁愛醫院同步施打。上述皆是中央協助媒合醫院，通知造冊人員，配發相關疫苗至院所，要請以上造冊人員前往相關院所施打疫苗。
盧秀燕也說，中央昨晚函知市府，教育體系的幼兒園與安親班人員，已安排約10177人施打疫苗，相關疫苗應會在7月7日左右撥配至台中，市府評估疫苗抵達台中的時間，加上配發，安排，因此規劃於7月8日、9日二天併進快打站施打，以減輕各地醫院的壓力。此外，殯葬業第一線處理大體的人員，中央同意及造冊250人，一樣併在7月7日、8日、9日三天來施打。
盧秀燕指出，台中市的態度是人人都有機會接種，除了爭取成功的上述五個專案外，包含一般市場人員、交通人員如司機、物流業如外送員、老師、志工也都是重點所在。由於這些專案來自中央不同部會，台中市政府會積極爭取，中央一旦同意，會陸續再做安排。