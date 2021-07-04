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中市70歲以上長輩　盧秀燕：免煩惱在家等通知

▲中央新撥配91420劑莫德納疫苗，台中市7月7日至9日將開放70歲以上長輩施(圖／市政府提供2021.7.4)
▲中央新撥配91420劑莫德納疫苗，台中市7月7日至9日將開放70歲以上長輩施(圖／市政府提供2021.7.4)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-04 16:35:48

中央撥配新一批約91420劑的莫德納疫苗，預計最晚明（5）日到貨，市長盧秀燕今(4)日宣布，台中市7月7日至9日將開放70歲以上長輩、60歲以上原住民施打。此外，台中先前公開爭取優先施打族群，包括托嬰中心專業人員、七大批發市場人員、屠宰場人員、幼兒園與安親班人員、殯葬業第一線等人員，將於下周開打。

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市府今下午舉行台中市疫情指揮中心線上記者會，盧秀燕指出，即將到貨的新一批莫德納疫苗，大約是91420劑左右，加上這兩天快打站施打後的剩餘劑量，市府已做好新的接種疫苗計畫，將開放70歲以上長輩及60歲以上的原住民長輩施打，施打時間為7日、8日、9日三天，並開設快打站施打。

盧秀燕強調，「咱的長輩免煩惱，市府會通知」，只要戶籍在台中的70歲以上長輩，市府會統一造冊安排，民政局會製發疫苗接種通知書再發放，請民眾不需擔心，「在家裡等就好」。此外，戶籍在外地的70歲以上長輩，也可以就近至各特約醫療院所及衛生所預約施打。

盧秀燕進一步指出，台中先前公開爭取優先施打族群，獲得中央認同，目前爭取成功的族群，包含社會局系統的公私立托嬰中心人員，將於7月7日、7月9日於慈濟醫院及大里、西屯、清水、南屯、豐原、北屯軍功等6個衛生所同步施打。

▲台中爭取優先施打族群，將於下周開打。(圖／市政府提供2021.7.4)
▲台中爭取優先施打族群，將於下周開打。(圖／市政府提供2021.7.4)
 

另外還有七大批發市場工作人員，第一波約1940人，7月5日起在台中醫院、光田醫院、豐原醫院同步施打；至於屠宰場人員也順利爭取成功，約1099人，5日起在豐原醫院、童綜合醫院、大里仁愛醫院同步施打。上述皆是中央協助媒合醫院，通知造冊人員，配發相關疫苗至院所，要請以上造冊人員前往相關院所施打疫苗。

盧秀燕也說，中央昨晚函知市府，教育體系的幼兒園與安親班人員，已安排約10177人施打疫苗，相關疫苗應會在7月7日左右撥配至台中，市府評估疫苗抵達台中的時間，加上配發，安排，因此規劃於7月8日、9日二天併進快打站施打，以減輕各地醫院的壓力。此外，殯葬業第一線處理大體的人員，中央同意及造冊250人，一樣併在7月7日、8日、9日三天來施打。

盧秀燕指出，台中市的態度是人人都有機會接種，除了爭取成功的上述五個專案外，包含一般市場人員、交通人員如司機、物流業如外送員、老師、志工也都是重點所在。由於這些專案來自中央不同部會，台中市政府會積極爭取，中央一旦同意，會陸續再做安排。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.58%84.42%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.87%16.13%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.7%10.3%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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