結婚後必買洗碗機？他列3疑點　反遭網打臉：道理很簡單

隨著科技的進步，人們也習慣將越來越多家事交給家電代勞，像是洗衣、掃地都有各式智慧家電能減省家庭成員的心力，就連洗碗也不例外，多數人結婚之後家中會購入一台洗碗機，輕鬆洗去油汙完成烘碗程序。不過最近就有一名網友表示，自己的實際經驗感覺「好像沒很必要」，同時透露自己觀察下來的3個問題，文章曝光後卻掀起兩派網友論戰。

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這名網友日前在PTT的

WomenTalk

版上提到，平常自己在家吃飯，全家總共只有三個大人，「我都跟老媽一起洗碗，鍋碗瓢盆全部下去洗，四手聯彈，動作不要太笨的話，15分鐘洗完包含擦桌子跟把剩菜收冰箱都足夠」，而若遇到上班比較累的時候，原PO家裡就會以「老媽自己洗全部，然後我擦桌子」方式合作，「20分鐘內也一定搞定，而且並不累，我娘超過65了」。

▲洗碗機是家事好幫手。（示意圖／翻攝自 pixabay )

對此，原PO就好奇提出疑問「你家老公／老婆都不幫做家事的嗎？」「你家人口／碗盤特別多嗎？一個大人20分鐘洗不完？」最後他也表示「據我所知洗碗機除了不便宜以外，還蠻占空間的，而且最致命的是洗碗機不可能把鍋子丟進去洗啊！既然你都要弄髒手，為什麼不都洗起來？」。

看完他的論點後有不少網友也紛紛進行熱烈討論，其中就有網友認同他的看法，但也有過來人反擊「全洗變成只洗鍋子就是洗碗機的價值」、「道理很簡單的，洗的人說不用買那就不用買阿」、「如果人口多，有小孩的家庭就蠻需要」、「我就是每天洗碗的人，我真的想用洗碗機，每餐多出來的二十分鐘我都可以看一集影片了」。（編輯：楊智傑）