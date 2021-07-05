王少偉穿謝忻裙子　變裝妖嬌「小辣貨」

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王少偉當YouTuber自拍自導自演，再挑戰剪接美編後製，甚至妝髮服裝道具全部一人包辦。日前王少偉跟藍心湄簡訊聊天時，笑稱可以轉戰幕後了，沒想到藍心湄直接說可以，但卻欽點小辣貨要留下，原來小辣貨是王少偉曾經在《女人我最大》做過的反串人物，深受藍心湄及工作人員喜愛，因為藍心湄最近也常關注王少偉的「隔壁老王」頻道，順口提議想看老王約會小辣貨喝咖啡，一句話激發王少偉創意靈感，不用兩地視訊，直接合體同框。
影片中王少偉和小辣貨同框現身，提醒觀眾疫情期間男女朋友一樣要注意防疫，千萬不能戴口罩親親，萬一弄濕口罩內層就會提高感染風險。另外教觀眾「4分鐘練一身」的高強度間歇運動，但因為稍有強度，他笑說如果沒有運動習慣，很容易變成4分鐘快往生。8個動作包括：平板登山式、平板膝蓋旋轉、平板蜘蛛式、平板前後跳、開合跳、扭腰擊膝、抬腿跑、相撲深蹲，每個動作20秒，中間休息10秒，4分鐘完成1組。王少偉為了拍攝影片，一人分飾兩角就必須連續跳4次，影片完成後兩腿爆痠，真的喘到快往生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。