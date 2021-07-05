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王少偉穿謝忻裙子　變裝妖嬌「小辣貨」

▲王少偉穿謝忻裙子，變裝妖嬌「小辣貨」。（圖／建印娛樂提供）
▲王少偉穿謝忻裙子，變裝妖嬌「小辣貨」。（圖／建印娛樂提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-05 08:00:00

王少偉疫情期間全力投入YT頻道「隔壁老王」，一人分飾兩角「老王」、「小辣貨」，上演老王約會小辣貨喝咖啡的戲碼，他求救自己的髮型師友人借假髮，並事先練習如何自己戴好。到了拍攝前一天，由藍心湄贊助很少見的迷彩口罩以及彩色長筒襪，當天早上再緊急跟謝忻借到1件連身洋裝，但男子漢的體格竟把原本的寬鬆洋裝差點變成貼身背心裙。完成後看著鏡子中的整體造型，王少偉小辣貨上身一秒變聲，自己忍不住佩服功力又進階了一層，可以考慮變化更多不同角色同框合體了。

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▲王少偉妝髮服裝道具全部一人包辦。（圖／建印娛樂提供）
▲王少偉妝髮服裝道具全部一人包辦。（圖／建印娛樂提供）
王少偉當YouTuber自拍自導自演，再挑戰剪接美編後製，甚至妝髮服裝道具全部一人包辦。日前王少偉跟藍心湄簡訊聊天時，笑稱可以轉戰幕後了，沒想到藍心湄直接說可以，但卻欽點小辣貨要留下，原來小辣貨是王少偉曾經在《女人我最大》做過的反串人物，深受藍心湄及工作人員喜愛，因為藍心湄最近也常關注王少偉的「隔壁老王」頻道，順口提議想看老王約會小辣貨喝咖啡，一句話激發王少偉創意靈感，不用兩地視訊，直接合體同框。

▲王少偉一人分飾兩角「老王」、「小辣貨」。（圖／建印娛樂提供）
▲王少偉一人分飾兩角「老王」、「小辣貨」。（圖／建印娛樂提供）
影片中王少偉和小辣貨同框現身，提醒觀眾疫情期間男女朋友一樣要注意防疫，千萬不能戴口罩親親，萬一弄濕口罩內層就會提高感染風險。另外教觀眾「4分鐘練一身」的高強度間歇運動，但因為稍有強度，他笑說如果沒有運動習慣，很容易變成4分鐘快往生。8個動作包括：平板登山式、平板膝蓋旋轉、平板蜘蛛式、平板前後跳、開合跳、扭腰擊膝、抬腿跑、相撲深蹲，每個動作20秒，中間休息10秒，4分鐘完成1組。王少偉為了拍攝影片，一人分飾兩角就必須連續跳4次，影片完成後兩腿爆痠，真的喘到快往生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.85%84.15%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.65%17.35%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.2%10.8%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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