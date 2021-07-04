不配合COVAX、缺乏儲存技術　北韓恐怕得選中國疫苗

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內部消息透露，COVAX供應疫苗所需的7項行政程式中北韓目前只完成2項。COVAX要求，疫苗發放工作必須由國際救援人員到場監督，北韓為防治新冠病毒已經封鎖國界長達17個月，面對COVAX的要求，北韓仍以阻斷疫情傳播為由拒絕外部人士入境。同時，北韓對新冠疫苗保障機制將提供的AZ疫苗的功效和安全性感到擔憂，尚未在副作用免責協議上簽字。
除了北韓方面不願妥協造成的阻礙，主要生產AZ疫苗的印度4月爆發大規模疫情，印度血清研究所暫停出口疫苗，也導致COVAX機制無法準時交貨。北韓於5月時曾經發表聲明，批評各國自私的囤積疫苗，造成全球供應鏈出現瓶頸。
《美國之音》報導指，缺乏疫苗保存技術和設施的北韓，至今仍未接受國際社會幫助其構建疫苗冷鏈系統的相關提議；北韓也缺乏穩定的電力供應，即使AZ疫苗不需要像輝瑞（Pfizer-BioNTech）mRNA疫苗使用極低溫保存，但仍然需要冷藏設備。據悉，全球疫苗免疫聯盟（GAVI）仍在與北韓方面協商疫苗供應事宜。
報導分析，北韓可能會因為儲存問題，被迫在AZ疫苗和中國、俄羅斯疫苗之間做出選擇。但在上週的新聞發佈會上，中國外交部發言人汪文斌並未正面回應是否援助北韓新冠疫苗，僅表示如果北韓有需要，中方願積極考慮提供幫助。
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