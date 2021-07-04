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不配合COVAX、缺乏儲存技術　北韓恐怕得選中國疫苗

▲美國媒體引述內部消息指，由於北韓不配合COVAX機制，導致新冠疫苗供應受阻。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國媒體引述內部消息指，由於北韓不配合COVAX機制，導致新冠疫苗供應受阻。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-04 18:46:49

北韓領導人金正恩日前在會議上痛批官員防治新冠肺炎（COVID-19）不力，再度引起外界關注至今仍然維持「零確診」的北韓疫情發展。美國媒體引述內部消息指，由於北韓不配合COVAX機制，導致新冠疫苗供應受阻。

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《韓聯社》引述美媒報導，COVAX早前在3月承諾向北韓提供199.2萬劑新冠疫苗，預計5月底交付170萬劑AZ（AstraZeneca）疫苗，然而至今北韓仍未收到新冠疫苗。

內部消息透露，COVAX供應疫苗所需的7項行政程式中北韓目前只完成2項。COVAX要求，疫苗發放工作必須由國際救援人員到場監督，北韓為防治新冠病毒已經封鎖國界長達17個月，面對COVAX的要求，北韓仍以阻斷疫情傳播為由拒絕外部人士入境。同時，北韓對新冠疫苗保障機制將提供的AZ疫苗的功效和安全性感到擔憂，尚未在副作用免責協議上簽字。

除了北韓方面不願妥協造成的阻礙，主要生產AZ疫苗的印度4月爆發大規模疫情，印度血清研究所暫停出口疫苗，也導致COVAX機制無法準時交貨。北韓於5月時曾經發表聲明，批評各國自私的囤積疫苗，造成全球供應鏈出現瓶頸。

《美國之音》報導指，缺乏疫苗保存技術和設施的北韓，至今仍未接受國際社會幫助其構建疫苗冷鏈系統的相關提議；北韓也缺乏穩定的電力供應，即使AZ疫苗不需要像輝瑞（Pfizer-BioNTech）mRNA疫苗使用極低溫保存，但仍然需要冷藏設備。據悉，全球疫苗免疫聯盟（GAVI）仍在與北韓方面協商疫苗供應事宜。

報導分析，北韓可能會因為儲存問題，被迫在AZ疫苗和中國、俄羅斯疫苗之間做出選擇。但在上週的新聞發佈會上，中國外交部發言人汪文斌並未正面回應是否援助北韓新冠疫苗，僅表示如果北韓有需要，中方願積極考慮提供幫助。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部發言人汪文斌表示，如果北韓有需要，中方願積極考慮提供幫助。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.18%84.82%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
84.68%15.32%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.46%10.54%
2021-06-30-2021-07-04
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