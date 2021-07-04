代客說出「肉麻情話」！外送員一看臉綠 網笑推優惠組合
受到疫情影響，部分民眾為了減少出門次數，都選擇叫外送解決三餐，也連帶讓相關趣聞不斷傳出。近日，就有外送員分享，他接到一單外送，竟是要幫客人傳情，還得代客說些肉麻情話，讓他看了哭笑不得，貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-04 19:25:10
原PO在《外送員的奇聞怪事》貼出一張對話，只見他接到一單外送，客人似乎是想送美食給另一半，於是請他按照指示送至指定地點，並強調「說是給肥豬大佑老公，幫我跟他說上班辛苦了，小豬豬很想他」，最後還補上一句「麻煩熊貓俠了」，這讓他忍不住說「這年頭熊貓俠的任務還真多」。
貼文曝光後，網友們也紛紛笑說，「我真的不知道外送員要做那麼多事」、「熊貓在走，羞恥心要有」、「天啊！這段話，我可能這輩子都說不出口」、「恥度太高我做不到，棄單」、「手機直接給對方看，結案」、「你不用講，手機給他看對話就好」、「你確定叫人肥豬不會被打？」、「這老公我會難以啓齒啊」、「幸運沒說給他一個吻作奬勵」。
另外，還有網友想出「優惠組合」，「價目表：代客告白收500、代客道歉收300、代客收垃圾200、代客說生日快樂100、代客抓姦門口有無小王、小三鞋1000」、「之後熊貓應該推小費服務，要說肉麻話請加100元，我就變音量身服務」、「至少也要有個代講費500元才行」。（編輯：許智超）