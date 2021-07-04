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代客說出「肉麻情話」！外送員一看臉綠　網笑推優惠組合

▲有外送員分享，遇到客人提出一項要求，竟是幫忙傳情。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有外送員分享，遇到客人提出一項要求，竟是幫忙傳情。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 19:25:10

受到疫情影響，部分民眾為了減少出門次數，都選擇叫外送解決三餐，也連帶讓相關趣聞不斷傳出。近日，就有外送員分享，他接到一單外送，竟是要幫客人傳情，還得代客說些肉麻情話，讓他看了哭笑不得，貼文一出，也引起網友熱議。

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原PO在《外送員的奇聞怪事》貼出一張對話，只見他接到一單外送，客人似乎是想送美食給另一半，於是請他按照指示送至指定地點，並強調「說是給肥豬大佑老公，幫我跟他說上班辛苦了，小豬豬很想他」，最後還補上一句「麻煩熊貓俠了」，這讓他忍不住說「這年頭熊貓俠的任務還真多」。

▲客人要求說出「上班辛苦了，小豬豬很想他」等情話，讓他看了哭笑不得。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》
▲客人要求說出「上班辛苦了，小豬豬很想他」等情話，讓他看了哭笑不得。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛笑說，「我真的不知道外送員要做那麼多事」、「熊貓在走，羞恥心要有」、「天啊！這段話，我可能這輩子都說不出口」、「恥度太高我做不到，棄單」、「手機直接給對方看，結案」、「你不用講，手機給他看對話就好」、「你確定叫人肥豬不會被打？」、「這老公我會難以啓齒啊」、「幸運沒說給他一個吻作奬勵」。

另外，還有網友想出「優惠組合」，「價目表：代客告白收500、代客道歉收300、代客收垃圾200、代客說生日快樂100、代客抓姦門口有無小王、小三鞋1000」、「之後熊貓應該推小費服務，要說肉麻話請加100元，我就變音量身服務」、「至少也要有個代講費500元才行」。（編輯：許智超）

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.18%84.82%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
84.68%15.32%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.46%10.54%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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