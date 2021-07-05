40坪只隔一房很浪費？過來人建議「理想房間數」：妙用多

每個人對於房子的需求都不盡相同，不過，若空間夠大，只隔一房會不會太可惜呢？近日就有一名網友在PTT透露，自己最近買了一間實坪40坪的預售屋，本來打算只隔一間房間，但沒人支持他，礙於自己沒啥概念，便發文求解「40坪只隔一房很浪費嗎？」對此，不少過來人就建議「理想房間數」，認為日後妙用多。

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PTT女孩板

表示，他跟女友從小到大都是住透天厝（鄉下），最近買了預售屋，扣掉公設後實坪約40坪，格局大概是4:6的長方形，他的想法很簡單，反正就他跟女友兩人住，「那就左邊是臥室（含衛浴、衣帽間），右邊客廳+廚 房+客浴」，不過卻沒人支持他，連女友都覺得這樣怪怪的，至少要有書房之類，要有自己的空間，這讓他相當懊惱，便發文請益大家「我承認我對實際大小沒什麼概念，但是這樣隔真的很怪嗎？」

▲有網友在PTT發文求解「40坪只隔一房很浪費嗎？」引來不少過來人建議「理想房間數」，認為日後妙用多。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起熱論，許多過來人一致認為

至少隔兩房

，「至少要兩房吧！當客房/書房/儲藏室/小孩房」、「我覺得至少要兩房，其中一房可當客房或儲藏室，這樣雙方家人或朋友來訪需要過夜時才有空間。」「至少兩房，萬一打呼或另一半加班比較晚，偶爾分房或當儲藏室都很不錯，放用不到的大型東西很方便（例如健身器材、衛生紙、一箱飲料、包裹外包裝等）」、「儲藏空間、訪客臨時來住、未來轉手，建議至少兩房。」「至少要2房吧？一點空間都不給對方嗎？萬一有家人朋友要來是叫他們去睡客廳嗎...」「空間這麼大，隔兩房吧！吵架分睡、居家隔離、客人來訪，妙用多多」。

另還有網友留言「兩房+一書房或備用客房、倉儲空間，綽綽有餘」、「3房比較常見，書房半開放式就2+1」、「室內40坪隔三房就很舒服了，難道不會生小孩？父母不會來？」「先做三房，可當書房當儲藏或是改變主意想生想賣都好不是嗎」、「現在不想要小孩不代表以後不會改變想法，這種格局規劃，朋友父母若來暫住如何安排」、「最少要有主臥、書房、儲藏室，儲藏室一定要有」、「一般格局是2+1或3，流於俗套。若只1房，公共空間超大，佈置得宜會非常特殊與美觀。缺點是下一手很難找。」（編輯：許苡晴）