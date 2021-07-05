新疆七五事件12週年　世維會籲國際力抗有罪不罰

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2009年7月5日維吾爾族人在烏魯木齊展開示威。在此之前幾天，廣東韶關工廠發生維族與漢族工人鬥毆，造成數名維族民工死亡，政府卻沒有採取行動。當局對維吾爾人喪命置之不理，以及此前維吾爾人所受系統性歧視，引發民眾在3000多公里外的烏魯木齊抗議。
世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）昨天在新聞稿中指出，2009年7月5日至7日，中國政府鎮壓維吾爾學生發起的和平抗議，造成數以千計維吾爾抗議人士遭到殺害、失蹤或受傷。
中國官方表示有197人在事件中死亡，其中134人是漢族。不過世維會指出，事件當時和後來遇害的維吾爾族人數倍於此。
世維會主席多里坤．艾沙（Dolkun Isa ）在新聞稿中指出：「每逢7月5日，全球各地維吾爾人都會紀念在烏魯木齊大屠殺（Urumchi Massacre）中命喪中國政府之手的受害者。」
他表示：「2009年7月5日以後數年，維吾爾人遭到剝奪所有基本權利，當今更面臨種族滅絕。」
世維會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit） 指出，為了緩解外交壓力，並且掩蓋在當地建立集中營、推行極端種族滅絕政策等事實，中國正在加大力道企圖爭奪話語權。
他強調：「烏魯木齊大屠殺是中國動用武裝力量，軍事鎮壓手無寸鐵的維吾爾和平抗議者，導致大量死傷。但中國至今掩蓋真相，利用編造的謊言誤導國際社會，企圖為暴力鎮壓尋求政治藉口，同時逃避國際司法追責。」
世維會指出，抗議展開之際，手持盾牌和步槍的數以百計中國警察已就定位，進行驅離和逮捕之外，更以實彈對付抗議人士。當局重手回應和平抗爭而造成動盪，導致事態升級，進一步引發中國當局展開殘暴鎮壓。
國際特赦組織（Amnesty International ）2010年7月在調查報告中指出：「警察對示威的武力鎮壓促發了暴力反應...暴力場面愈演愈烈，警察和保安部隊使用的武力也有所升級。」
當局隨即切斷新疆通訊，時間長達數月，避免當地實況外流。
有關中國政府於事件後採取的行動，國際社會無從詳察，中國政府也從未接受獨立調查。世維會強調：「（國際社會）事後的反應力道不足，這為中國政府在東突厥斯坦逐步推動違反人道罪和種族滅絕等政策舖平道路。」
值七五事件12週年及中國共產黨建黨百年之際，世維會敦促國際社會記取過去錯誤的教訓，盡其所能力抗有罪不罰，「尤其在維吾爾民族遭逢種族滅絕的背景之下，更應如此」。（編輯：陳惠珍）1100705