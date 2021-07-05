泡麵該用煮的或泡的？行家秒推「這方法」：麵體才有彈性

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，不少人甚至以泡麵取代正餐。而泡麵吃法多元，每個人的料理方式都不盡相同，最常見的就是直接加熱水沖泡，不過，也有許多吃貨會自行加入各種配料進行烹煮。近日就有一名網友在PTT提問「泡麵都用煮的還是泡的？」沒想到許多內行都激推「這方法」，直呼「麵才會有彈性」。

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原PO在PTT女孩板以「

泡麵都用煮的還是泡的？

」為題發文表示，自己日前燙了一盒蝦子，懶的吃蝦頭就通通拿去熬湯，一斤蝦的頭熬一個小時拿去煮泡麵，他並好奇詢問大家「有誰泡麵像我一樣一定都要煮過才吃嗎？覺得用泡的好難吃」。

▲一名網友在PTT提問「泡麵都用煮的還是泡的？」沒想到許多內行都激推「這方法」，直呼「麵才會有彈性」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻掀起熱論，不少專業吃貨紛紛狂推「

用泡的

」，「泡麵跟快煮麵不同，泡麵還是要用泡的，這樣麵才會有彈性」、「泡的，台灣的麵體一煮就爛」、「我只有維力用煮的，覺得泡的口感好難吃」、「泡的，覺得煮了就不像泡麵」、「要煮了就直接買煮麵，泡麵太容易爛」。

不過，也有老饕直指「在家一定用煮的，除非在外面才用泡的，用煮的麵的口感會好很多，還可以加料」、「煮的才好吃，可以放各種想吃的料煮」、「煮的好像隨便加顆蛋都很好吃，泡的我覺得還好」此外，還有網友提醒，「用煮的話，麵丟下去就要熄火了，不然麵會太軟爛。」（編輯晴：許苡晴）