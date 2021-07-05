菲律賓軍機墜毀釀47死、49傷　機上96人皆尋獲

菲律賓空軍一架搭載多名士兵的C-130力士型（Hercules）運輸機，昨（4）日在南部蘇祿省（Sulu）意外墜機，《路透社》報導墜機事故造成的傷亡人數攀升至47人死亡、49人受傷，機上乘載的的96人都已尋獲。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-05 09:45:13
《路透社》今（5）日引述菲律賓空軍司令索貝雅納（Cirilito Sobejana）的描述，機上共96名乘客都已被尋獲，共49人在這場事故中受傷。罹難者除了飛機上的士兵，墜落過程中波及平民造成3人不幸喪生、4人受傷。
菲律賓軍方發言人阿雷瓦洛上校（Colonel Edgard Arevalo）表示這架運輸機承載的有執行反叛亂行動的部隊，飛機在蘇祿省南部的霍洛機場（Jolo airport）降落時衝出跑道，目前沒有發現受到攻擊的跡象。國防部長洛倫札納（Delfin Lorenzana）已經下令，在救援行動節數後，盡快對意外事故展開調查。
《路透社》報導指出，蘇祿省位於菲律賓首都馬尼拉以南約950公里，是伊斯蘭激進組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）的據點所在地，該組織曾與菲律賓軍方發生多次大小規模衝突，勢力範圍包括菲律賓部分南部島嶼，且與土匪、海盜活動相關。