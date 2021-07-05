「機智的」辱華　中國網紅穿蘿莉塔服在博物館跳舞遭圍剿

在中國影音分享平台BiliBili（嗶哩嗶哩彈幕網，簡稱B站）擁有超過670萬粉絲的美妝部落客「機智的黨妹」，因為上傳了一支穿著蘿莉塔服裝、在大連旅順博物館前面跳舞的影片，卻因為當地歷史背景關係，遭到網友出征圍剿，3、4日兩度發文道歉，但小粉紅仍不買單，不少人紛紛留言要她「滾出中國」。





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根據中國《觀察者網》報導，「機智的黨妹」7月3日在BiliBili上傳了一支她和朋友一起翻跳中文歌曲《觸摸天空》的舞蹈影片。在影片當中，「機智的黨妹」穿著的蘿莉塔服裝，這種穿衣風格源自於日本，而影片中的舞蹈是同樣源自於日本的「宅舞」。在影片公開之後，1分15秒至1分44秒左右，「機智的黨妹」因為和朋友在旅順博物館前跳舞的片段，隨即引發爭議。有網友質疑「機智的黨妹」選擇在旅順博物館門口，穿著受到日本影響的服裝，跳著與日本文化相關的舞蹈不太妥當。





位於遼東半島最南端的大連旅順，甲午戰爭期間曾在1894年遭到日軍攻陷，並且進行了四天三夜的屠殺，死亡人數達到1.8萬人，即所謂的「旅順大屠殺」。相關歷史被收錄在高中教科書，旅順博物館則為國家一級博物館，被國務院、國家文物局列為「全國重點文物保護單位」。





▲中國網紅「機智的黨妹」由於上傳在旅順博物館門口跳舞的影片，遭到中國網友圍剿。（圖／翻攝自網路）

在遭到網友砲轟之後，「機智的黨妹」3日隨即刪除影片，並且在BiliBili以及微博發出道歉聲明，指出原先是想在畢業季時重返母校、翻跳一支舞送給大家，但是卻忽略了旅順的歷史背景。





▲中國網紅「機智的黨妹」在影片上架爆出爭議之後，隨即刪除影片並發出道歉聲明，但網友並不買單。（圖／翻攝自「機智的黨妹」BiliBili）

但是網友對於這則避重就輕的道歉聲明不買單，爭議也持續延燒，「機智的黨妹」4日時再度發出長文道歉，指出自己在選景時忽略了旅順博物館在藝術文化和歷史方面的身後含義，她的無知導致了嚴重錯誤，評論的所有指責她都接受，也對此深感抱歉。





「機智的黨妹」表示，製作影片的原意是想趁畢業季時重返母校，並翻跳一首她最喜歡的中文歌取，但是因為疫情無法進入校園，最終改為在大連各大知名景點跳舞，其中就包括旅順博物館。「機智的黨妹」坦言她也一直在反思，作為一個內容製作者，她的歷史與文化修養遠遠不足，沒有意識到在旅順博物館門口錄製舞蹈影片是錯誤的行為，對此感到內疚，很難過。





但是殺氣騰騰的網友仍然沒有想要放過她，表示「穿蘿莉塔服裝也要看場合吧，這也不是第一次了」、「曾經很喜歡黨妹，為什麼要走上跳舞的路，把自己推到溝裡，人就這麼不知道滿足，真對得起老粉」、「能不能滾出中國啊，別再浪費我們中國的資源了」。





根據報導指出，「機智的黨妹」是BiliBili的美妝部落客，畢業於大連外語大學，早期因為製作美妝影片受到關注，後期因翻跳舞蹈與自身性格成反差近一步走紅。目前在BiliBili粉絲超過670萬，韋伯「我要這臉有何用」粉絲超過228萬，還曾經連續三年獲封BiliBili「百大UP主」。



