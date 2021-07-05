熱帶低壓進逼　水利署部署防災措施

氣象局今（5）日凌晨發布熱帶低壓特報，這個熱帶低壓可能增強為輕度颱風，並將快速通過巴士海峽。對此，經濟部水利署上午9時邀集可能受影響範圍之所屬機關召開視訊會議，要求全力預防熱帶性低氣壓或颱風侵襲可能造成的災害。目前已備妥1,528部移動式抽水機至各地方政府預布應變。
記者張志康/綜合報導
2021-07-05 11:22:01
水利署指出，依據最新氣象資料評估雨勢主要影響東南部及南部地區，為因應可能產生的災情，水利署已請第七、八及九河川局，務必嚴實做好各項整備工作，確認抽水站、抽水機、水門的運作情況，除加強巡檢河道，並請臨水作業之相關施工人員機具提前撤離河道，也請各縣市政府所管轄之滯洪池，提前放空以預留滯洪空間。
另外，水利署也指示加強與地方政府溝通聯繫，提供必要協助，各河川局防水擋板、抽水機、志工提前啟動及佈署，同時責成各水資源局審慎進行水庫操作，避免發生原水濁度升高而影響供水情形。
水利署呼籲民眾，清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低；另可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、手機警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。