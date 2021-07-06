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顛覆市面乳酸飲！多益點低糖低卡更消化　身心超順暢

▲滿足口腹之慾同時，怕不小心吃太多，甚至攝取不均，補充益生菌或低糖乳酸飲料幫助消化，同時守護消化道健康，更為重要。（圖／shutterstock）
▲滿足口腹之慾同時，怕不小心吃太多，甚至攝取不均，補充益生菌或低糖乳酸飲料幫助消化，同時守護消化道健康，更為重要。（圖／shutterstock）

生活中心/綜合報導

2021-07-06 11:00:00

台灣美食從餐廳到特色小吃，可是收服了不少讓國內外饕客，但在飲食精緻度，以及選擇越來越多的前提之下，有時為了紓壓，滿足口腹之慾，一不小心吃得太多，甚至攝取不均。為了讓排便順暢成為生活健康的指標之一，有些人選擇多吃蔬果，或者補充益生菌來幫助消化；另外，也有人會選擇透過乳酸菌飲品來促進體內環保，但市售的乳酸菌飲多半隱藏著高糖地雷，而看準近來疫情期間，國人更加重視保健，國內知名保健食品品牌葡萄王，研發出低糖乳酸飲品，減低糖分之餘，同時守護消化道健康。

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▲三餐在外導致營養不均，蔬果攝取嚴重不足，腸道健康吃對食物，喝對飲品幫助消化，更為重要。（圖／shutterstock）
▲三餐在外導致營養不均，蔬果攝取嚴重不足，腸道健康吃對食物，喝對飲品幫助消化，更為重要。（圖／shutterstock）
排便順暢是許多人所求的身體機能，台灣營養基金會曾統計，全台超過525萬人都希望能有好的消化代謝。但現代人盛行斜槓生活，在身兼多職之下，長時間坐著工作、少喝水的情況，又三餐常吃外食導致營養不均衡、蔬果攝取嚴重不足，因此除了督促自己保持營養均衡，也有人會在日常飲料中選擇乳酸飲品，幫助消化。

不過在琳瑯滿目的乳酸飲中，卻隱含高糖量的隱形地雷，有鑑於此，針對國人減糖觀念盛行，知名保健食品品牌葡萄王最新研發出「多益點益生菌飲料」主打低糖、低卡，並使用GKM3®益菌王特用菌株，幫助調節體質，改變菌叢生態，不管是日常居家慢生活，還是工作繁忙想喘口氣，一口喝下立即感受到微甜清爽口感，身心瞬間得到解放。

▲葡萄王推出低糖低卡多益點益生菌飲料，替消費者打開另一道窗，喝飲料同時，也一起照顧我們消化道健康。（圖／資料照片）
▲葡萄王推出低糖低卡多益點益生菌飲料，替消費者打開另一道窗，喝飲料同時，也一起照顧我們消化道健康。（圖／資料照片）

葡萄王長期關注國人保健市場，深知排便順暢是消化道健康的指標，這次將益生菌與飲料融合，就是要替消費者打開另一扇窗，在喝飲料的同時，也幫助消化。

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