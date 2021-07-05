第7類疫苗施打人員是特權？綠委酸柯P擔不起關說、遊說
台北市長柯文哲才稱「第7類疫苗施打人員是特權」卻隨即將北捷員工納入，政策急轉彎；民進黨立委鄭運鵬今（5）日表示，由於中央與地方對第7類施打人員有不同需求，可以各自定義，柯文哲說接到很多工會電話想納入第7類，大可有肩膀一點扛起來，不要納入就好，自己擔不起遊說、關說，最後說國家政策有問題，根本是心態扭曲、為了保護好心肝不擇手段、模糊焦點。
記者劉育辰／綜合報導
2021-07-05 11:48:26
鄭運鵬今日為了「特權疫苗」砲轟柯文哲，表示好心肝被爆特權疫苗，不但超量還沒造冊，柯文哲卻一直打擊防疫政策跟一線防疫人員士氣。中央流行疫情指揮中心（CDC）之所以分類別、順序，主要目標就是維持醫療量能、不要讓疫情擴大，「第7類已經很後面了，不懂柯文哲在計較什麼」。
鄭運鵬強調，經濟要好，就是要維持國家基本運作，中央和地方對於第7類人員有不同需求，像中央可能是軍人、警察，地方可以是處理物流、負責農產品銷售的人員，地方政府也可以自己定義，要柯文哲不要為了保護好心肝不擇手段、模糊焦點。
鄭運鵬還酸柯文哲，接到很多工會電話表示想納入第7類，大可有肩膀扛起來，不要納入就好，更酸柯文哲擔不起關說、遊說、請託，最後說國家政策有問題，根本就心態扭曲，不要牽拖其他第7類別的人員，他也相信國人都可以接受這些維持國家基本運作的人員被納入第7類，不該用有色眼光看待。
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