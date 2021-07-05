逾百萬輝瑞疫苗將到期　以色列急找他國接手

以色列約有100萬劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗將於7月底到期，為了解決疫苗剩餘問題，目前該國正積極與他國洽談，已出售多餘的輝瑞（Pfizer）疫苗。





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根據《路透社》報導，以色列衛生部總幹事赫茲列維（Hezi Levi）於電台接受訪問時表示，有一批疫苗將於本月31日到期，期望與他國交換疫苗，來解決過期問題。但是與任何國家交易疫苗都必須透過輝瑞批准。赫茲列維表示「我們正與其他國家進行談判，我們日以繼夜地在處理這個問題。」列維證實上週已經和英國進行討論，但雙方未達成共識，已經成為「過去式」。列維也未說明正與哪些國家進行談判，也未透露將要進行交換的疫苗數量，但根據《國土報》（Haaretz）報導，疫苗劑量約為100萬劑。





《路透社》報導指出，以色列總理班內特（Naftali Bennett）表示，正在與輝瑞執行長博布拉（Albert Bourla）進行多項協議，討論如何讓以色列獲得更多的疫苗，以及與其他國家進行交換計畫的可能性。不過班內特目前沒有透露更多的細節，僅表示目前由衛生部、外交部以及國家安全委員會聯繫處理。





根據了解，以色列於上月18日曾與巴勒斯坦達成疫苗交換協議，由以色列提供逾百萬劑即將過期的疫苗，換取巴勒斯坦下半年的疫苗，但是在收到以色列首批9萬劑疫苗後，發現疫苗於6月底就到期，故以「不符合規定」取消了本次交易。





自從新冠疫苗推進接種之後，以色列接種率遙遙領先全球平均水平，根據《Our World in Data》網站數據顯示，截至7月2日為止，以色列，有將近60%民眾完成疫苗接種。









