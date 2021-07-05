直播／環南市場自治會關說防疫標準？柯文哲記者會說明

台北市四大公司五大批發市場爆出市場疫情，民進黨台北市議員許淑華爆料，有環南市場的攤商向她投訴，林勝東多次向台北市副市長黃珊珊爭取，放寬環南市場的防疫標準，甚至讓原訂環南市場休市7天下修為3天。對此黃珊珊今（5）日也在臉書上PO文駁斥，表示「這麼重大的事，怎麼可能我自己決定？」台北市長柯文哲也召開記者會說明。





我是廣告 請繼續往下閱讀

許淑華爆料，原本台北市市場處打算讓環南市場停業7天，並進行徹底消毒。不過自治會長林勝東找上黃珊珊，希望能夠放寬相關防疫標準，而最後也從停業7天改為停業3天。黃珊珊也還原當時討論情形，表示環南市場篩檢PCR結果出來後，確實曾在LINE群組中有人討論休市時間是否改為七天。不過黃珊珊表示，經過多位專家討論，結合環境清消、公衛團隊的建議，並且請示中央同意之後，維持休市三天的作為，「這麼重大的事，怎麼可能我自己決定？」請收看《NOWNews今日新聞》直播，帶您了解最新狀況。



