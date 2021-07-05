中市防疫計程車補助　議員：應參考五都作法

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林祈烽表示，也有防疫計程車司機陳情說，全台各縣市都有設防疫計程車，但台北市、桃園市、台南市和高雄市都對計程車司機每日補貼3500元，台中市卻沒有補助，因防疫計程車駕駛須承擔的風險比較大，希望市府也能比照其他四都的補助辦法，每日補助3500元給防疫計程車司機。
林祈烽要求，防疫計程專車，每日上午8時至下午5時在指定地點待命，因應緊急需求，所以這些車輛和駕駛即不再接送一般乘客，司機不管在心理或生理層面的負擔，都比一般計程車司機來得大；而依台北市的防疫計程車補助辦法，司機在完成30日的任務後，還需自主隔離14天，北市府每天還給予2100元的補償金，台中市政府應參考台北市政府的做法，給這些辛苦的計程車司機補償費用。
林祈烽表示，民眾搭防疫計程車到醫院進行檢測，車資也應該採用單趟計費較合理，一來，市府在調度車輛較彈性，二來，民眾也不須負擔計程車的等候費用，況且，如果乘客持有敬老愛心卡，搭乘二趟就可折抵二次的基本車資，節省搭乘費用。
交通局表示，因應新冠肺炎疫情嚴竣，調用台中合法計程車辦理防疫期間相關載送服務，車輛每日每車補助3500元的營業損失補償，後續倘在完成任務後，另須自主隔離14天，也補償每人每日2100元補償金，與其他五都作法一致，且另成立的防疫計程車2.0車隊，專責載送快篩陽性、確診無症狀或輕症者，因載送風險相對較高，調用車輛每日每車的補助金也提高至4000元，以補償防疫駕駛所須承擔的風險費用。
交通局也說，另因民眾赴醫院採檢時，採單一駕駛執行去返作業，並嚴格管控勤務後車體消毒，乘載對象單純化，避免防疫破口，民眾搭車去返及計程車等待時間均依據台中市現行計程車公告費率計價，因各家醫院採檢速度不一，台中市計程車等待延滯時間為每2分鐘5元，即1小時150元，已低於法定工資每小時160元。