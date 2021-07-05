日本再贈台灣AZ疫苗 謝長廷曝：這一、兩天會有好消息
國內本土疫情嚴峻，日本日前援贈124萬劑AZ疫苗後，又再度宣布，7月時將再提供台灣100萬劑AZ疫苗，展現台日友好的深厚情誼。今（5）日，駐日代表謝長廷在臉書中透露，日本要追加給台灣的疫苗文件作業已經在今天趕工完成了，好消息在這一兩天就會由日方跟大家宣布、並自九州的生產工廠出貨。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-05 17:11:58｜2021-07-05 18:01:16
謝長廷表示，這幾天看到台灣一天注射疫苗人次創下新高，達道18.4 萬、16萬人次的紀錄，他不知道為什麼，心情竟高興地激動起來。謝長廷提到，疫情感染最後的解決還是要疫苗，台灣如持續保持這種速度，很快覆蓋率就可達20%至30%，希望大家踴躍相偕施打，不要給予自己和周遭的人增加不必要的風險。
謝長廷說，日本日前宣布，要在七月追加提供給台灣的疫苗，文件作業已經在今天趕工完成了，具體日期和數量，將由日方在這一二天公布後，九州的生產工廠就可以出貨，期待在加上這個月日本提供的數量，台灣到貨疫苗總數可以達到700萬劑以上。
除了日本外，美國日前也援贈250萬莫默德納疫苗，並已於近日開始施打，謝長廷表示，這些由外國所捐贈抵台的疫苗，若能銜接政府採購的，或是企業採購部分的到貨，他相信台灣的防疫還是會保持在世界的前段班，他對此也有深深的期待。