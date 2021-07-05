解封後孩童無人照顧？綠委呼籲延長防疫照顧假

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賴品妤指出，台灣近日雖已經成功控制疫情，但導致仍然有小規模感染的情形發生，且最近幾波的疫情都是變異的病毒株，感染力相當強，在暑假期間，若疫情沒有回到一級的狀態，應該要讓家長們有防疫照顧假。
林楚茵呼籲，這波疫情之下，許多營隊跟安親班取消，家長便產生暑假照顧孩童的需求，假設三級警戒降低至二級警戒後，根據定義防疫照顧假是否仍然存續？兒少法規定不可獨留6歲以下孩童或需要照顧之兒少在家，因此防疫照顧假在未來降級後，仍有存在的必要。
莊競程提及，有7成以上的職場媽媽「不敢」請防疫照顧假，只能苦撐著一邊上班、一邊育兒，剩下2成4的媽媽雖然有請防疫照顧假，但因為沒有收入、擔心同事眼光，請假請得很不踏實。
鍾佳濱建議，在7月12日三級警戒到期前，教育部應與衛福部商議、擬定明確的暑期在校活動指引，明定人數限制、可辦活動類別，讓各級學校能有所依循；陳秀寶認為，即便7月12日解封，只要疫情還在，許多家長就是無法安心地將孩子送到學校，防疫照顧假就有其必要，勞動部與經濟部應積極完善相關的配套措施。
洪申翰則說，如何讓雇主支持防疫照顧假，不要刁難或用其他方式造成勞工的不利影響，需要政府來跨部會協調，提出多選項的方案。
新聞來源為Newtalk 新頭殼