房市／楠梓這生活圈　擁3捷運站5所學校

高雄高大特區、土庫重劃區是楠梓知名新興重劃區，近年吸引許多人口移入；除這兩大區域外，在地還有發展較久的大右昌生活圈，房價親民，多在地客支撐買盤，主力產品以屋齡10多年大樓、30年內透天為主。
財經中心/綜合報導
2021-07-06 08:00:00
信義房屋楠梓後昌店店長黃國宸表示，大右昌生活圈是楠梓發展較早的商圈，緊鄰左營區，發展進程大約早了高大特區、土庫重劃區10年左右，人口頗為稠密，區域內16個里就占了楠梓3分之1人口數；根據截至今年5月的資料，楠梓人口數已突破18.9萬人，其中，屬於大右昌生活圈的16個里，總人口就有6.4萬人。也因此，各項機能十分成熟，例如銀行就有6家以上、中小學有5所，同時還有3座捷運站點（油廠國小、加工出口區、後勁站）。
黃國宸指出，和新興的高大特區、土庫重劃區吸引不少外區客相較，大右昌生活圈的買盤主要受穩定的在地客支撐，也有一部分到加工出口區工作的外來人口，就近購屋居住。
黃國宸進一步說明，大右昌生活圈主力產品有兩類，其一是屋齡30年內、地坪20多坪的中古透天，若是屋齡比較新，落在10至20年，總價大約1000至2000萬，若20多年的物件，千萬內就有可能買到；另外則是大樓，區段雖多屋齡10多年社區，但也有部分新成屋，以新屋行情來看，單坪價格約15至16萬左右，與相鄰的左營區相較，大約每坪有10萬元價差。
由於區段人口稠密，且多是自住需求，黃國宸指出，即使過去1個月台灣各地均有疫情，但高雄相對個案較少，同時也有不少透天物件，有剛需的買賣雙方洽談意願仍算積極。