房市／後疫情時代購屋　未見走跌訊號

全台進入疫情三級警戒已月餘，各界期待7月中解封的可能性，原本受疫情干擾而略降溫的房市，在「後疫情時代」可能出現哪些變化？專家認為，住宅方面，棟距、綠地、物業管理品質等與防疫相關的概念會格外被重視；另外，疫情干擾與政策上路後，新屋房價仍未見走跌趨勢，加上買方考量預算、公設比等條件，對新古屋或中古屋的的需求可能也會漸增。
財經中心/綜合報導
2021-07-06 08:30:00
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，由於「疫情」將成為共同記憶，因此，可以從住宅與商用不動產兩部分來分析後疫情時代的房市趨勢。住宅部分，強調單層排氣、綠建築的建案，或是周邊有綠地、棟距大、社區管理品質佳的社區，都可能成為消費者特別鎖定的標的；另外，包括雙衛浴、衛浴開窗，乃至於室內使用空間等格局上的需求，也會特別被突顯。
至於購屋人口鎖定的區域，是否可能從市中心移往蛋白區？徐佳馨表示，蛋黃區房價日益攀高，本來就有不少考量房價、屋齡等條件的中產階級漸漸往蛋白區購屋，疫情並非促成此一趨勢的主要因素，但的確可能更加速蛋白區的活絡。
信義房屋高一區協理陳毓禮則表示，經過這波疫情，同時又有打炒房相關政策，使帶看量、交易量均有波動，但從建商針對新建案的開價可以看出，要等到降價相當困難，尤其土地取得成本仍在持續攀升。而這對買方而言最大的影響是，考量新屋的房價負擔、高公設比等，對於坪效較高、總價較能接受的新古屋或中古屋，其需求可能增加。
商用不動產部分，徐佳馨認為，企業「總部化」的觀念會被重新思考，因為分流上班、多點布局的想法會愈加受到重視，可能促使企業在都會區不同地點布局，另外如物流業所需的土地等，也都可能愈趨搶手。唯要注意的是，受到疫情衝擊，店面的買氣相對就會比較辛苦。