滴滴不顧勸阻赴美IPO　北京震怒連打3款在美上市中國App

我是廣告 請繼續往下閱讀
運滿滿和貨車幫的母公司滿幫集團（Full Truck Alliance）以及BOSS直聘的母公司「看準網」皆在美國上市，滿幫集團上個月募集到16億美元，在美國上市；看準網在募集了9.12億美元後，也在美國正式掛牌。
中國監管部門宣布對滴滴進行審查後，滴滴在紐約證券交易所的股價下跌超過5%，收盤15.53美元。《日經亞洲》認為，中國監管部門正在針對在美國上市的中國公司進行管控，此舉也導致投資滴滴、滿幫集團的日本軟銀（Softbank）股票出現拋售，文件顯示，日本軟銀願景基金（Vision Fund）持有滴滴20.2%的股份、持有滿幫集團20.3%的股票。
滴滴與滿幫集團子公司遭到中國監管部門審查，導致軟銀股價跌至去年12月以來的最低水平，和3月份的高點相比下跌了約30%。而持有3家公司股票的騰訊（Tencent）今日在香港股市下跌1.9%。
港媒《香港01》旗下的《巨子ICON》報導，中國金融監管層內部消息指，「滴滴出行」App下架原因，包括高層對數據安全與國安的擔憂，同時也因為「滴滴出行」不顧監管層多次溝通，貿然赴美上市，北京對滴滴出行的懲罰力度恐將遠超阿里巴巴。
內部消息指，北京的行動不光是針對滴滴，掌握大量數據的網路平台企業如阿里、京東、攜程、美團，中國政府都不希望它們在海外上市。但滴滴並沒有聽北京的話，還選在中共百年黨慶（7月1日）之前赴美上市，所以才引起北京的震怒。