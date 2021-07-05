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滴滴不顧勸阻赴美IPO　北京震怒連打3款在美上市中國App

▲香港媒體報導，北京政府希望掌握大量國民數據的網路平台能夠回國上市，但滴滴不顧北京勸阻執意赴美掛牌，引起中國監管部門的不滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港媒體報導，北京政府希望掌握大量國民數據的網路平台能夠回國上市，但滴滴不顧北京勸阻執意赴美掛牌，引起中國監管部門的不滿。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-05 19:51:33

中國國家網信辦昨（4）日表示「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，根據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，通知應用程式商店下架App。日本媒體指出，中國網路監管機構宣布對另外兩家在美國上市的科技公司進行審查，進一步重挫科技業。

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《日經亞洲》報導提到，滴滴出行在美國IPO後不到幾天，就北京要求被下架，除了滴滴出行，中國國家網信辦今（5）日又宣布，為防範國家數據安全風險、維護國安，依法對貨運分享平台「運滿滿」、「貨車幫」、人力資源平台「BOSS直聘」實施網絡安全審查。為配合網絡安全審查工作，防範風險擴大，審查期間3款App停止新用戶註冊。

▲（圖／翻攝自）
▲中國國家網信辦今日宣布對3款App進行審查。（圖／翻攝自中國政府網）
運滿滿和貨車幫的母公司滿幫集團（Full Truck Alliance）以及BOSS直聘的母公司「看準網」皆在美國上市，滿幫集團上個月募集到16億美元，在美國上市；看準網在募集了9.12億美元後，也在美國正式掛牌。

中國監管部門宣布對滴滴進行審查後，滴滴在紐約證券交易所的股價下跌超過5%，收盤15.53美元。《日經亞洲》認為，中國監管部門正在針對在美國上市的中國公司進行管控，此舉也導致投資滴滴、滿幫集團的日本軟銀（Softbank）股票出現拋售，文件顯示，日本軟銀願景基金（Vision Fund）持有滴滴20.2%的股份、持有滿幫集團20.3%的股票。

滴滴與滿幫集團子公司遭到中國監管部門審查，導致軟銀股價跌至去年12月以來的最低水平，和3月份的高點相比下跌了約30%。而持有3家公司股票的騰訊（Tencent）今日在香港股市下跌1.9%。

港媒《香港01》旗下的《巨子ICON》報導，中國金融監管層內部消息指，「滴滴出行」App下架原因，包括高層對數據安全與國安的擔憂，同時也因為「滴滴出行」不顧監管層多次溝通，貿然赴美上市，北京對滴滴出行的懲罰力度恐將遠超阿里巴巴。

內部消息指，北京的行動不光是針對滴滴，掌握大量數據的網路平台企業如阿里、京東、攜程、美團，中國政府都不希望它們在海外上市。但滴滴並沒有聽北京的話，還選在中共百年黨慶（7月1日）之前赴美上市，所以才引起北京的震怒。

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