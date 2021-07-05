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2021新聞自由掠奪者　習近平、林鄭月娥上榜

▲無國界記者組織5日公布今年「新聞自由掠奪者」37人名單，包含中國國家主席習近平（前左3）、香港特區行政長官林鄭月娥（前右3）及俄羅斯總統蒲亭（前左2）等人都上榜。（RSF提供
▲無國界記者組織5日公布今年「新聞自由掠奪者」37人名單，包含中國國家主席習近平（前左3）、香港特區行政長官林鄭月娥（前右3）及俄羅斯總統蒲亭（前左2）等人都上榜。（RSF提供

中央社

2021-07-05 20:52:56

（中央社記者葉冠吟台北5日電）無國界記者組織今天公布2021年「新聞自由掠奪者」37人名單，包含中國國家主席習近平、香港特區行政長官林鄭月娥、沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼及俄羅斯總統蒲亭等人。

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無國界記者組織（RSF）公布37人名單，並附上其肖像，RSF表示，這些國家元首或政府領袖透過建立審查機構、任意監禁記者或煽動對記者的暴行來踐踏新聞自由。RSF上次發布「新聞自由掠奪者」名單已是2016年。

RSF指出，名單平均年齡為66歲，超過1/3都來自亞太地區。

RSF表示，名單中最受矚目的新進榜者，是沙烏地阿拉伯的35歲王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed binSalman），領導著完全容不下新聞自由的君主制國家，其鎮壓手段包括間諜、威脅，有時會演變成綁架、酷刑等，沙國記者哈紹吉謀殺案即為實例。

而對媒體咄咄逼人的巴西總統波索納洛（JairBolsonaro），以及自命為「不自由的民主」擁護者的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也是新上榜的新聞自由掠奪者。

另外，本屆有2名首次上榜的女性掠奪者，皆來自亞洲，分別為香港特區行政長官林鄭月娥和孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）。

RSF表示，林鄭月娥2017年上任至今，公開支持中國國家主席習近平對媒體的掠奪政策，更導致香港獨立報紙「蘋果日報」停刊，創辦人黎智英被關進牢裡。2009年擔任孟加拉總理至今的哈希納，則在2018年通過數位安全法，導致70多名記者、部落客被起訴。

RSF指出，有些掠奪者從20年前RSF發布名單以來就榜上有名，包含敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）、伊朗伊斯蘭革命最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），以及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。

還有3名來自非洲的掠奪者，在當地統治時間堪稱全球最久，79歲的恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema）自1979年任職赤道幾內亞總統至今。而在2021世界新聞自由指數中敬陪末座的厄利垂亞，則由阿夫瓦基（Isaias Afwerki）自1993年擔任總統至今。

盧安達總統卡加米（Paul Kagame）則是在1994年被任命為副總統後，2000年接任總統，未來得以繼續執政至2034年。（編輯：張雅淨）1100705

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2021-07-04-2021-07-07

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