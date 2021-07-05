2021新聞自由掠奪者　習近平、林鄭月娥上榜

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RSF指出，名單平均年齡為66歲，超過1/3都來自亞太地區。
RSF表示，名單中最受矚目的新進榜者，是沙烏地阿拉伯的35歲王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed binSalman），領導著完全容不下新聞自由的君主制國家，其鎮壓手段包括間諜、威脅，有時會演變成綁架、酷刑等，沙國記者哈紹吉謀殺案即為實例。
而對媒體咄咄逼人的巴西總統波索納洛（JairBolsonaro），以及自命為「不自由的民主」擁護者的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也是新上榜的新聞自由掠奪者。
另外，本屆有2名首次上榜的女性掠奪者，皆來自亞洲，分別為香港特區行政長官林鄭月娥和孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）。
RSF表示，林鄭月娥2017年上任至今，公開支持中國國家主席習近平對媒體的掠奪政策，更導致香港獨立報紙「蘋果日報」停刊，創辦人黎智英被關進牢裡。2009年擔任孟加拉總理至今的哈希納，則在2018年通過數位安全法，導致70多名記者、部落客被起訴。
RSF指出，有些掠奪者從20年前RSF發布名單以來就榜上有名，包含敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）、伊朗伊斯蘭革命最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），以及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。
還有3名來自非洲的掠奪者，在當地統治時間堪稱全球最久，79歲的恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema）自1979年任職赤道幾內亞總統至今。而在2021世界新聞自由指數中敬陪末座的厄利垂亞，則由阿夫瓦基（Isaias Afwerki）自1993年擔任總統至今。
盧安達總統卡加米（Paul Kagame）則是在1994年被任命為副總統後，2000年接任總統，未來得以繼續執政至2034年。（編輯：張雅淨）1100705