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Delta病毒肆虐　法官員警告月底前恐爆第四波疫情

▲法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）表示，在高感染性Delta病毒變異株蔓延下，法國7月底恐面臨2019冠狀病毒（COVID-19）病例出現新高。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）表示，在高感染性Delta病毒變異株蔓延下，法國7月底恐面臨2019冠狀病毒（COVID-19）病例出現新高。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-06 06:09:04

（中央社巴黎5日綜合外電報導）法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）今天表示，在高感染性Delta病毒變異株蔓延下，法國7月底恐面臨2019冠狀病毒（COVID-19）病例出現新高。

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艾塔爾告訴法國國際廣播電台（France Interradio）：「過去一週來，疫情再度擴大。」Delta病毒目前已占法國新增感染病例達30%。

艾塔爾表示，第四波感染「可能」在月底。此一說法呼應法國衛生部長維宏（Olivier Veran）昨天深夜發出的警告。

英國、俄羅斯等國境內Delta變異病毒株病例飆升，令人不安。Delta變異病毒株最早在印度境內發現。

法國官員坦承，國內疫苗供應雖充裕，但接種人數不足，恐導致染疫病例攀升。

艾塔爾說：「我們看到英國在出現第一批警示後，病例爆炸性快速攀升。」

法國目前只有36%的民眾完整接種兩劑疫苗，法國政府未強制要求疫苗接種。

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）本週將會見地方官員和國會政黨領袖，討論要求醫療工作人員以及退休之家工作人員注射疫苗的相關事宜。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1100705

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.78%81.22%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
84.05%15.95%
2021-07-02-2021-07-05
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