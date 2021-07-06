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菲律賓軍機事故釀52死　現場保安防好戰分子破壞

▲一架菲律賓軍方運輸機4日在南部偏遠島嶼墜毀，死亡人數攀升至52人，這是菲國空軍歷來最重大空難之一。安全部隊人員今天持續在椰林間尋找俗稱黑盒子的飛航紀錄器。（圖／美聯社／達志影像）
▲一架菲律賓軍方運輸機4日在南部偏遠島嶼墜毀，死亡人數攀升至52人，這是菲國空軍歷來最重大空難之一。安全部隊人員今天持續在椰林間尋找俗稱黑盒子的飛航紀錄器。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-06 06:18:01

（中央社菲律賓帕蒂古5日綜合外電報導）一架菲律賓軍方運輸機昨天在南部偏遠島嶼墜毀，死亡人數攀升至52人，這是菲國空軍歷來最重大空難之一。安全部隊人員今天持續在椰林間尋找俗稱黑盒子的飛航紀錄器。

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法新社報導，失事的C-130力士型運輸機（C-130Hercules）當時載運96人前往伊斯蘭好戰分子藏匿地點蘇祿省（Sulu）的和魯島（Jolo Island），機上大多是最近才結訓的軍人；但在降落時衝出跑道墜毀。

菲律賓軍方發言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）表示，事故飛機衝入一個村莊後爆炸起火，釀成52人死亡，包括49名軍人和3位平民。另有51人受傷，大多是軍人。目前不清楚飛機駕駛是否生還。

阿雷巴洛說：「這是我軍歷來最嚴重悲劇事件之一。」

事故地點村長海利德（Tanda Hailid ）告訴法新社，死亡的3位平民並非搭乘這架飛機，當時是在一個採石場工作。

3人的親戚阿哈迪（Agga Ahaddi）幸運逃過一劫。當墜落的飛機輾過他的房屋時，他和孩子人在屋外；飛機隨後又輾過一間鄰居的房子。

阿哈迪告訴法新社：「我們跑走，直接離開現場。」

根據菲律賓軍方聯合特遣部隊蘇祿省分部發布的事故現場照片，受損的機尾和冒煙的飛機殘骸四散在一個椰子樹林。

阿雷巴洛說：「我們已在現場安排人力，以確保將找到的每件證據能保持完整，尤其是飛航記錄器。」

他表示：「除了目擊者說法，我們也尋找語音紀錄器，裡面有飛行員和塔台間的無線電對話紀錄。」

阿雷巴洛又說，軍方已對墜機現場進行安全防衛，以確保島上好戰分子不致破壞搜救行動。

菲律賓當局已使用牙齒紀錄來協助確認燒焦遺體所屬罹難者身分。

阿雷巴洛表示，機上駕駛員都有豐富經驗，「這是為何我們第一時間無法判斷事故如何...（發生）」。

事故飛機是購自美國的二手機，今年稍早才交機給菲律賓。阿雷巴洛說：「即使這些（軍隊資產）並非全新，...但都適合飛行。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100705

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