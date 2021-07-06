習近平和德法領導人通話　盼中歐擴大共識合作

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中國當時批評這份公報是「蓄意污衊，干涉中國內政」。
中國官媒央視app於5日深夜報導，習近平在會中指全球疫情形勢依然嚴峻，經濟復甦前景不明，世界比以往任何時候都需相互尊重、精誠合作，而非猜忌對立、零和博弈，盼中歐擴大共識及合作，為應對全球性挑戰發揮重要作用。
他說，中歐應正確看待相互差異，理性處理彼此分歧。
習近平又指，雙方應擴大互利共贏合作，中國願和歐方儘早舉行第23次中歐領導人會晤，辦好戰略、經貿、人文、數位和氣候領域高級別對話，推進中歐清單產品互認互保；又指要在COVID-19疫情防控下，不斷優化人員往來快捷通道。
他也希望歐洲按市場原則，為中國企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。
習近平又提到，要維護「真正的多邊主義」，指中國願和歐洲一起確保10月在昆明舉行的「生物多樣性公約」第15次締約方大會，和11月在英國格拉斯哥（Glasgow）舉行的「聯合國氣候變遷框架公約」第26次締約方會議均取得成果。
他說，中歐要共同引導世界貿易組織（WTO）改革朝正確方向發展，相互支持北京冬奧會和巴黎奧運會。
習近平也聲稱「一帶一路」是為創造「更多共同發展的機遇」；並期望歐洲在國際事務發揮更多「積極作用」，體現「戰略自主」。
報導指，3國領導人也就非洲議題交換意見，中國歡迎德法兩國，加入中非發起的「支持非洲發展夥伴倡議」。會中還討論伊朗核能、阿富汗和緬甸問題。
報導則引述法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在會中表示，法國致力於以務實態度繼續推進和中國合作，支持達成歐中投資協議；並願就WTO改革、應對氣候變遷和生物多樣性議題和中國溝通。
德國總理梅克爾（Angela Merkel）則指，歐中關係非常重要，共識及合作領域多，應相互尊重，加強對話減少分歧。德國支持儘快召開雙邊領導人會晤，並期盼雙邊投資協定儘快獲批准。
她又指，德國願「積極研究」加入「支持非洲發展夥伴倡議」，並和中國就氣候變遷、生物多樣性和非洲疫情等問題保持溝通。（編輯：張佑之）1100706