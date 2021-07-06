COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

習近平和德法領導人通話　盼中歐擴大共識合作

▲中國國家主席習近平5日和法國總統馬克宏、德國總理梅克爾舉行視訊峰會，盼中歐擴大共識及國際議題的合作。法德領袖則都稱，盼中歐投資協議儘快獲批准。資料照。（圖／翻攝自新華社）
▲中國國家主席習近平5日和法國總統馬克宏、德國總理梅克爾舉行視訊峰會，盼中歐擴大共識及國際議題的合作。法德領袖則都稱，盼中歐投資協議儘快獲批准。資料照。（圖／翻攝自新華社）

中央社

2021-07-06 06:21:29

（中央社記者沈朋達上海6日電）中國國家主席習近平5日和法國總統馬克宏、德國總理梅克爾舉行視訊峰會，盼中歐擴大共識及國際議題的合作。法德領袖則都稱，盼中歐投資協議儘快獲批准。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這是6月的G7峰會後，三國領導人首度通話。德法等國在G7峰會公報中提到台灣海峽和平穩定的重要性、關注新疆人權和香港的自治，又呼籲中國配合世界衛生組織（WHO），進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源的調查。

中國當時批評這份公報是「蓄意污衊，干涉中國內政」。

中國官媒央視app於5日深夜報導，習近平在會中指全球疫情形勢依然嚴峻，經濟復甦前景不明，世界比以往任何時候都需相互尊重、精誠合作，而非猜忌對立、零和博弈，盼中歐擴大共識及合作，為應對全球性挑戰發揮重要作用。

他說，中歐應正確看待相互差異，理性處理彼此分歧。

習近平又指，雙方應擴大互利共贏合作，中國願和歐方儘早舉行第23次中歐領導人會晤，辦好戰略、經貿、人文、數位和氣候領域高級別對話，推進中歐清單產品互認互保；又指要在COVID-19疫情防控下，不斷優化人員往來快捷通道。

他也希望歐洲按市場原則，為中國企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。

習近平又提到，要維護「真正的多邊主義」，指中國願和歐洲一起確保10月在昆明舉行的「生物多樣性公約」第15次締約方大會，和11月在英國格拉斯哥（Glasgow）舉行的「聯合國氣候變遷框架公約」第26次締約方會議均取得成果。

他說，中歐要共同引導世界貿易組織（WTO）改革朝正確方向發展，相互支持北京冬奧會和巴黎奧運會。

習近平也聲稱「一帶一路」是為創造「更多共同發展的機遇」；並期望歐洲在國際事務發揮更多「積極作用」，體現「戰略自主」。

報導指，3國領導人也就非洲議題交換意見，中國歡迎德法兩國，加入中非發起的「支持非洲發展夥伴倡議」。會中還討論伊朗核能、阿富汗和緬甸問題。

報導則引述法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在會中表示，法國致力於以務實態度繼續推進和中國合作，支持達成歐中投資協議；並願就WTO改革、應對氣候變遷和生物多樣性議題和中國溝通。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）則指，歐中關係非常重要，共識及合作領域多，應相互尊重，加強對話減少分歧。德國支持儘快召開雙邊領導人會晤，並期盼雙邊投資協定儘快獲批准。

她又指，德國願「積極研究」加入「支持非洲發展夥伴倡議」，並和中國就氣候變遷、生物多樣性和非洲疫情等問題保持溝通。（編輯：張佑之）1100706

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.78%81.22%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
84.05%15.95%
2021-07-02-2021-07-05
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀