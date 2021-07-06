楊丞琳深夜丟震撼彈　10分鐘影片哽咽吐心聲

歌手楊丞琳在去年底於台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，原先預計今年會高雄舉行巡演，卻因為疫情關係延宕，而她在昨（5）日深夜，在IG曬出10分鐘的影片，哽咽曝心聲。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-07-06 11:35:26｜2021-07-06 12:43:50
楊丞琳在IG發文寫道：「很可惜的要通知大家，因為疫情的緣故，本來答應你們的高雄場『LIKE A STAR世界巡迴演唱會』，必須延到明年了...不過沒關係，從今天開始到接下來的幾周，我會不定期與你們分享台北場的幕後紀實短片，希望能夠稍稍彌補無法觀看演出的遺憾，你們說，好不好呀？！」
除了發文之外，楊丞琳也在IG貼出10分多鐘的台北演唱會幕後花絮影片，影片開頭她先是哽咽提到：「我明明就是這麼喜歡跳舞，然後我又這麼想當唱跳歌手，那為什麼我要拒絕跳舞這件事情？我要拒絕讓人家看見？」而影片內容不僅有楊丞琳賣力練舞、與舞蹈老師討論舞蹈的過程，還收錄了因為練舞導致身體痠痛，找來治療師替楊丞琳按摩等珍貴畫面。
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