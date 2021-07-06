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找到合作對象了！以色列將與韓國　交換70萬劑快過期疫苗

▲以色列是全球疫苗接種最快、最普及的國家之一，但也引發疫苗過剩、囤積疫苗等爭議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列是全球疫苗接種最快、最普及的國家之一，但也引發疫苗過剩、囤積疫苗等爭議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-06 11:34:22

以色列約140萬劑的輝瑞(Pfizer/BioNTech)新冠疫苗，將在7月底到期，先前曾傳出一度快與英國達成交換協議，可惜後來證實因技術問題破局。而根據以色列媒體報導，以色列5日終於與韓國達成協議，7月下旬開始，陸續提供韓國70萬劑輝瑞疫苗，作為交換，韓國也將在9至10月時提供等量疫苗給以色列。

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根據《以色列時報》報導，以色列總理班奈特(Naftali Bennett)宣布，以色列將在週二與韓國簽署協議，運送約70萬劑即將到期的輝瑞疫苗給韓國，作為回報，以色列將在今年秋季從韓國的訂單中，獲得相同數量的疫苗。

該協議是在巴勒斯坦拒絕有關交易後數週達成的，因巴方認為該批疫苗太過接近其有效期限，期間以色列也一直在尋找國際社會的潛在交換對象。班奈特總理形容，這筆協議對以色列和韓國來說，都是雙贏的局面，既能讓韓國的免疫計畫加速進行，也能讓以色列適時消化庫存，又確保國內供應量充足。

報導也提到，該協議是在輝瑞公司的同意與合作下達成的，將在韓國完成疫苗檢查後生效。除了積極與國際社會交換，班奈特政府也計畫在7月9日前，為30萬名12至15歲的未成年人接種疫苗，避免疫苗浪費，也向其他國家證實疫苗的安全性和效力，不因即將到期而有影響。

以色列向輝瑞藥廠購買了數百萬劑疫苗，是去年底首批收到這些疫苗的國家之一。儘管高達百萬劑疫苗未能來得及使用，但前總理納坦亞胡 (Benjamin Netanyahu)在位期間，以色列又於4月簽署了一項協議，再追加訂購1800萬劑，以備將來要追加注射時，隨時有疫苗可用，而這1800萬劑尚未開始交貨，是否會造成另一波「過期報廢」的危機，也引發國際社會關注。

▲以色列前總理納坦雅胡執政期間，為以國國民採購足量的輝瑞疫苗，以對抗新冠疫情。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列前總理納坦雅胡執政期間，為以國國民採購足量的輝瑞疫苗，以對抗新冠疫情。（圖／美聯社／達志影像）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.36%79.64%
2021-07-04-2021-07-07
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