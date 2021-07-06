找到合作對象了！以色列將與韓國　交換70萬劑快過期疫苗

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該協議是在巴勒斯坦拒絕有關交易後數週達成的，因巴方認為該批疫苗太過接近其有效期限，期間以色列也一直在尋找國際社會的潛在交換對象。班奈特總理形容，這筆協議對以色列和韓國來說，都是雙贏的局面，既能讓韓國的免疫計畫加速進行，也能讓以色列適時消化庫存，又確保國內供應量充足。
報導也提到，該協議是在輝瑞公司的同意與合作下達成的，將在韓國完成疫苗檢查後生效。除了積極與國際社會交換，班奈特政府也計畫在7月9日前，為30萬名12至15歲的未成年人接種疫苗，避免疫苗浪費，也向其他國家證實疫苗的安全性和效力，不因即將到期而有影響。
以色列向輝瑞藥廠購買了數百萬劑疫苗，是去年底首批收到這些疫苗的國家之一。儘管高達百萬劑疫苗未能來得及使用，但前總理納坦亞胡 (Benjamin Netanyahu)在位期間，以色列又於4月簽署了一項協議，再追加訂購1800萬劑，以備將來要追加注射時，隨時有疫苗可用，而這1800萬劑尚未開始交貨，是否會造成另一波「過期報廢」的危機，也引發國際社會關注。
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