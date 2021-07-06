供電燈號續亮黃燈　今日備轉容量率僅9.8%

繼昨日大林電廠5號機跳機重啟，亮起代表「供電吃緊」的黃燈後，依台電的官網顯示，今（6）日國內尖峰備轉容量率僅有9.8%，依然亮起代表供電吃緊的黃燈。
記者張志康/綜合報導
2021-07-06 11:41:01
昨日傍晚大林電廠的5號機跳機，使得備轉容量率驟降至6.07%，供電燈號也亮起供電吃緊的黃燈。對此，台電表示，因高溫炎熱、防疫期間居家用電高，尖峰負載下午4時左右達3739萬瓩，又逢大林5號機跳機，以及傍晚太陽光電出力減半，才導致電力缺口。
依台電官網資料顯示，昨晚跳機重啟的大林電廠5號機，截至今日上午11時30分為止，依然在測試運轉階段，淨發電量僅有24.48萬瓩，裝置容量比為48.96%。
台電預估今日尖峰最高用電量為3780萬瓩，備轉容量率為9.8%。台電指出，近日核二1號機停機，增加近100萬瓩供電缺口，又適逢7月盛夏到來，台電預估7月最高用電量可達3900萬瓩，將超出歷史用電紀錄3840.1萬瓩，電力供需引起外界關注。
台電日前表示，包括協和4號機、林口3號機、興達燃氣2號機等重要機組皆已回歸；7月上旬大林6號機、大潭6號機等機組也將加入供電行列；根據台電網站，目前大潭6號機已在測試運轉階段，淨發電量占比近5成。