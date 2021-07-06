香港國安處又逮9人　理由：意圖製造炸彈進行恐襲

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香港警方並指控，「光城者」主要尋找一些將會或有意離開香港的中學生，若他們能完成襲擊任務，便會安排他們立即離開香港。該組織分工詳細，視察環境、採購原材料、製造炸彈、尋找金主等，都會交由不同的人進行，警方已拘捕5男4女(15至39歲)涉案人，當中6人為中學生，另外有大學管理層成員、中學職員等；還檢獲8萬多港元的現金、價值1萬多港元的外幣，並凍結約60多萬元資產。
此外，李桂華也提到上週六晚間(7月1日)於銅鑼灣發生的刀襲警員案件，聲稱在死者(行刺者)家中發現大量報章，內容包含煽動仇恨、假新聞的成份，而且在死者遺書也可看出有計畫於襲警後輕生。
香港特首林鄭月娥今天出席行政會議前，於記者會上提到，這些行動並非偶然，證明「黑色暴力」已從群眾變成隱蔽式，執法部門會進行詳盡調查；政策方面，港府也將加快建立與國安法更健全的制度及機制，要求所有政府部門都要有維護國安的意識，又希望市民能公開譴責暴力，呼籲家長、校長及牧者都應留意身邊年輕人的狀況，如有違法行為就要立刻舉報。
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