特企／歐德集團優渥實木「居家防疫我挺你」優惠專案

新冠肺炎疫情持續延燒，全台三級警戒，歐德集團旗下-優渥實木傢俱推出「居家防疫我挺你」多項優惠專案，第一波剛推出就廣受熱烈好評的「防疫優惠限時專案」，決定「利」挺消費者加碼延長至7/12，只要預付3,000元，即享全室裝修滿額就能把實木床架、沙發帶回家。先預約、後享受，疫情緩解再裝修。優渥實木陪伴您一起抗疫，輕鬆成家安心到優渥。





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因疫情面臨工作學習場域及作息的改變，優渥實木即日起至7/31止，針對各類居家空間，推出第二波多品項「居家防疫我挺你」限定優惠，除特價外還享6期零利率。「一桌二椅新選擇」，凡購買跳島餐桌，搭配兩款彩色款細扶手布餐椅，每期只要5,784元，(原價47,300元，特價34,700元)，不論是相聚用餐、親子共讀學習，還是上網辦公都是最佳選擇。「安心睡眠床架組」，凡購買5*6.2呎相遇床架，搭配經典圓弧造型床頭櫃，每期只要5,634元，(原價46,100元，特價33,800元)，讓整天緊繃的心情得以放鬆，安睡到天明。購買明星指名愛用的「梣木設計休閒椅搭配造型椅凳」，每期只要2,384元(原價：27,000元，特價14,300元)，適合舒展身心紓壓小憩，優渥實木讓您宅在家也能享受好生活。





有感於第一線警消及醫護人員不分晝夜堅守崗位的辛勞，優渥實木特別推出向「醫護警消致敬專案」，活動期間出示相關證件，即可另享購買優渥實木傢俱優惠折扣，為防疫工作盡心力的警消醫護人員加油打氣。





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