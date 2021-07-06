直播中斷消失6天！詹雅雯曬「頸部瘀青」 身體狀況曝光
台語歌手詹雅雯在今年3月宣布罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮。在居家防疫期間，她時常開直播與粉絲分享日常生活，但從上個月30日開始，她已經有6天的時間沒開直播，讓外界擔心她的身體狀況，而她於昨（5）日在社群媒體上發文提到不能直播的原因。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-07-06 12:54:27
詹雅雯先在臉書發文提到：「今天大家一定很期待這周來個直播吧？！但今天還沒有辦法直播，讓我們再養精蓄銳一下。今天外頭太陽大，出門要注意防曬，小心別中暑喔。」
詹雅雯隔了幾小時後再度發文：「請大家多喝水～天氣太熱了！大家都要多保重！多多保重！」並附上3張照片，照片中，詹雅雯的頸部、上半部的後背全都是瘀青，看起來應該是中暑後刮痧造成的。粉絲看到後紛紛留言關心：「中暑刮痧很管用，要多喝開水，老師保重喔」、「雅雯老師保重喔，天氣太熱近量少外出，多喝水多休息，祝早日康復」、「雅雯老師刮痧後記得喝溫開水喔！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。