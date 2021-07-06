疫苗荒有解？韓國洽談生產mRNA疫苗　力拚10億劑產能

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，加上變種病毒肆虐，全球人心惶惶，雖然疫苗被視為是疫情解方，但是供應不及以及各國需求提升，導致全球大鬧疫苗荒，亞洲國家尤為嚴重。韓國一名高級官員在5日時透露，韓國正在與莫德納疫苗（Moderna）以及輝瑞疫苗（Pfizer）等生產mRNA疫苗的藥廠協商，以在韓國生產新冠疫苗來提高產能，計畫將高達10億劑左右，





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根據《路透社》報導，韓國衛生部疫苗委員會官員李康昊（Lee Kang-ho）接受採訪時表示「我們一直在與大型藥廠就代工mRNA疫苗一事不斷進行協商」李康昊指出，目前mRNA疫苗藥廠不多，僅包括輝瑞、莫德納、德國CureVac與Biotech，因此要滿足全球大量疫苗需求是有限的。李康昊進一步表示「韓國極度希望透過設備與人力資源，生產已開發的mRNA疫苗」。





《路透社》報導指出，目前還不清楚協商的進展狀況，以及何時能達成協議。BioNTech拒絕發表評論，莫德納以及CureVac尚未回覆評論請求。輝瑞發言人表示「目前正在加強疫苗供應鏈，但目前沒有任何具體的宣布」。





李康昊拒絕透露韓國國內有哪些廠商能夠立即生產mRNA疫苗，不過有政府消息人士透露韓美藥品（Hanmi Pharmaceuticals Co Ltd）和生產「結核病疫苗」的Quratis藥廠皆有足夠產能。





韓美藥品證實，先前為法國賽諾菲藥廠（Sanofi）的糖尿病藥物保留很大的產能，如今賽諾菲藥品停擺，空出來的產能能夠用於生產新冠疫苗。Quratis藥廠則表示，2020年新建成的工廠可以用於生產mRNA疫苗。





目前韓國與阿斯特捷利康（AstraZeneca）、美國諾諾瓦克斯（Novavax）以及俄羅斯方面達成協議，將在國內代工生產3款疫苗。同時也與莫德納達成疫苗分裝、分瓶等協議。





《路透社》報導指出，代工生產mRNA疫苗計畫若能談成，將有助於緩解新冠疫苗的全球供給緊繃問題，尤其是相較於歐美國家接種率較落後的亞洲地區，同時也能幫助韓國躍升疫苗代工大國，邁向成為「疫苗製造核心」的目標，並拉近與歐美生醫技術差距。



