大亞66周年提邀「透明」看物件 原來日常早已溫柔陪伴
電線電纜能源傳輸大廠大亞集團於去（2020）年集團65周年之際、疫情升溫之時推出《穩定的力量-時代篇》影片，撫慰疫情所帶來的不安與恐懼。而集團邁入第66年，疫情再起的同時，大亞延續「穩定的力量」，透過戶外大型看板中，「透明」的日常生活物品，全都埋藏著大亞產品，讓大眾理解不可或缺的電線電纜，在生活中是如何溫柔的陪伴，為大家注滿溫熱的力量。
記者許家禎／台北報導
2021-07-06 14:01:07
大亞集團董事長沈尚弘表示：「大亞集團希望在每個關鍵時刻，為人們帶來更加堅強的力量。期望在各種不確定之中，人們能因感受到穩定的能源傳輸而安心；而大亞也將持續支撐每個人穩定的日常，不停歇的陪伴大家一同前進，期許得來不易的日常早日回歸。」
大亞電線電纜深耕台灣，產品範疇涵蓋公共建設及工業，民生消費、汽車與電機電子產業產品，除製造能源傳輸用的電力電纜及能源轉換用的漆包線，近年更佈局能源領域。而大家常見的手機、耳機、電動機車、電飯鍋裡頭都有大亞的產品，儘管外觀看不見，卻是物品運轉不可或缺的力量。
為了傳遞這份「穩定的力量」，奧美集團透過北中南各城市人流較多的戶外大型看板，訴說大亞如何溫柔陪伴。看板上各式各樣「透明」的日常生活物品，如電動機車、電飯鍋、手機、泵浦、充電樁等，通通轉化為透明的物件，但物件中可清楚看到電線懸空在正確的位置，讓大家更加理解電線電纜的重要性。
而這股「穩定的力量」透明視覺概念，除了告訴人們日常生活用品大亞漆包線的位置，也模擬透視圖到建築大樓的內部，讓大眾藉由實際看到埋藏於的設施中的電線電纜，進一步察覺大亞的確充斥在日常生活之中，用最堅定的力量，屹立不搖的支撐著我們的日常。
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