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拜登致函委內瑞拉反對派領袖　重申美方支持

▲儘管美國正致力與委內瑞拉總統馬杜洛（Juan Guaido）政府恢復協商，但總統拜登今天在一封信函中重申，美方支持委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲儘管美國正致力與委內瑞拉總統馬杜洛（Juan Guaido）政府恢復協商，但總統拜登今天在一封信函中重申，美方支持委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-07 08:30:00

（中央社卡拉卡斯5日綜合外電報導）儘管美國正致力與委內瑞拉總統馬杜洛（Juan Guaido）政府恢復協商，但總統拜登今天在一封信函中重申，美方支持委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）。

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拜登這封信是為慶祝委內瑞拉1811年7月5日獨立紀念日而發，並透過在鄰國哥倫比亞的「委內瑞拉事務辦公室」（Office of Venezuelan Affairs）送達。辦公室官員告訴法新社，拜登信中對瓜伊多說：「在閣下的領導，以及和公民社會領袖聯盟下，您維護了自由民主與主權理念。」

拜登說，瓜伊多正「經由和平民主方式政權移轉」來領導他的國家。

2018年馬杜洛宣稱在總統大選勝選，而這場選舉普遍遭到舞弊質疑，時任國民大會（National Assembly）議長的瓜伊多自行宣布就任臨時總統，並受到全球約50多個國家的承認。

當時的川普政府對委內瑞拉及其國營石油公司PDVSA實施嚴厲金融制裁，試圖罷黜左派總統馬杜洛，但未能成功，卻讓委內瑞拉陷於更深的政治、經濟和人權危機中。

不過，美國和歐盟曾於6月表示，若委內瑞拉能大步邁向「可信賴的選舉」，則各國願意對某些制裁重行協商。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1100706

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