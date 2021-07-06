新住民愛台灣　捐贈防疫物資給醫院

新冠肺炎三級警戒，已持續近2個月，許多人都期待下週可以解封，若昶家庭關懷協會理事長陳若妍身為新住民，看到台灣為防疫所做的配合和努力，讓她相當感動，經聯絡立法委員張廖萬堅及台中市議員林祈烽，特別捐贈一批防疫物資給澄清醫院中港院區。陳若妍表示，她與先生結婚後就來到台灣定居，她很喜歡台灣，希望也能為台灣防疫盡一份心力。
記者張紋華/台中報導
2021-07-06 15:25:03
捐贈儀式今(6)日上午在中港澄清醫院舉行，若昶家庭關懷協會理事長陳若妍代表協會捐贈醫療口罩15000片，善心人士連軍凱與連軍勝兩兄弟亦共同致贈護目鏡及防護面罩等防疫物資，由澄清醫療體系總院長周思源代表接受，並感謝協會及連先生的捐助，也謝謝立委及議員一同牽線，在此艱難時刻，更需要大家團結與合作。
陳若妍說，她是來自中國福建的新住民，與丈夫徐睿昶一起成立若昶家庭關懷協會，主要就是希望能關懷弱勢、消弭新住民在生活適應上的困難，用正能量幫助社會。近期疫情升溫，她看到台灣上下齊心共同抗疫，讓她相當感動，也想盡一份心力幫助台灣，為他們辛苦的工作加油打氣。
立委張廖萬堅表示，這波疫情來勢洶洶，全國三級警戒期間，醫療及警消人員站在防疫第一線守護國人健康，民眾也自發性捐助許多防疫物資強化醫療量能，團結一心共同抗疫令他十分感動。
議員林祈烽說，陳理事長賢伉儷熱心公益，對地方幫助許多，這波疫情嚴竣，中港澄清醫院多次配合市府在百貨公司及社區設立前進指揮所和辦理社區快篩工作，他要特別感謝若昶家庭關懷協會陳理事長的捐贈，也要向中港澄清醫院辛苦的醫療人員說聲謝謝。