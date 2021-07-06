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減少工時不減薪　冰島「週休三日」驗證「效率增加」

▲冰島投入「一週工作4天」的實驗，發現結果「壓倒性成功」。圖為冰島首都雷克雅維克。（圖／美聯社／達志影像）
▲冰島投入「一週工作4天」的實驗，發現結果「壓倒性成功」。圖為冰島首都雷克雅維克。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-06 16:46:07｜2021-07-06 16:46:10

一週上班五天、週休二日雖然是目前公司企業的普遍常態，但近年來「週休三日」的相關討論聲音越來越多，冰島更於2015年至2019年間，進行了「一週工作四天」的實驗，發現每週多休一天，不但工作效率沒有降低，更能進一步地提升，顯示出實驗「壓倒性的成功」。

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根據英國《BBC》報導，冰島的這項實驗從2015年開始，一直持續到2019年，由冰島首都雷克雅維克（Reykjavík）議會以及國家執行為期四年的實驗，希望透過「領相同的工資」、「工時縮短至一週4天」的情況，觀察再減少工時對於勞工環境會有何影響。最終總共2500人參與實驗，約為冰島工作人口的1%。

英國智庫「自治」（Autonomy）及冰島永續民主協會（Alda）研究員指出，大多數人從每週工時40小時，縮短至35小時至36小時，結果指出，多數工作場所的生產力維持相同或提升。這項實驗也讓冰島許多公會有籌碼與勞方重新協商，冰島目前有86%的勞工可以以縮短工時不減薪，或是有權利要求這麼做。

參加實驗的勞工表示，縮短工時感覺壓力減輕，並且可以減少過勞風險，健康以及工作與生活間的平衡也都獲得改善。

「自治」研究主管史壯（Will Stronge）表示「這項全球最大的縮減工時實驗獲得了全面性的成功，顯示出政府部門理應成為這項工時改革的開拓者，同時其他政府也能汲取經驗」。永續民主協會研究員哈洛森（Gudmundur D. Haraldsson）更強調「冰島縮短工時的實驗告訴我們，縮短工時不僅在現今是可能被實現，漸進式地改進也是可行的」。

這項實驗目前也在世界多個國家進行，西班牙藉著新冠肺炎（COVID-19）疫情的時機，試行企業每週上班4天的政策；紐西蘭跨國消費企業「聯合利華」（Unilever）也透過不減員工薪水，但減少20％的上班時間來進行試驗。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲實驗結果發現，「減少工時不減薪」不但能維持或提升生產力。圖為冰島首都雷克雅維克（圖／美聯社／達志影像）
 

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