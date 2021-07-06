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日副首相提聯美保台　日發言人避談假設性問題

▲日本副首相麻生太郎昨天提出一旦中國武力犯台，必須跟美國攜手防衛台灣。不過，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天談到此事時，以無法回答「假設性問題」避談。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本副首相麻生太郎昨天提出一旦中國武力犯台，必須跟美國攜手防衛台灣。不過，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天談到此事時，以無法回答「假設性問題」避談。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-06 20:08:29

（中央社東京6日綜合外電報導）日本副首相麻生太郎昨天提出一旦中國武力犯台，必須跟美國攜手防衛台灣。不過，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天談到此事時，以無法回答「假設性問題」避談。

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日本產經新聞報導，麻生昨天提出一旦中國武力犯台，日本應以能行使安全保障關連法中「存立危機事態」的有限集體自衛權因應的見解，但加藤今天在記者會上被問到此事時，以台灣發生事態是「假設性問題」避談。

加藤說，有關台灣發生事態的問題，要問日本政府的想法也是假設性問題，無法直接回答。他還說，並不清楚麻生發言的細節。

談到有關「存立危機事態」成立要件，加藤說，要根據實際發生事態的個別具體狀況，綜合政府所掌握的各種情資，進行客觀合理的判斷，「很難一概而論」。

加藤重申日本政府對台灣問題的立場，「期待當事者間透過直接對話和平解決」，這是日本政府一直以來的一貫立場，並強調會持續關注動向。

朝日新聞報導，麻生昨天在自民黨眾議員集會上演講談到台海情勢時說，一旦發生重大問題，對日本來說可能成為下一個目標時，要說攸關「存立危機事態」也不奇怪，日美必須攜手防衛台灣。

「存立危機事態」是日本在2015年通過安全保障法制時新增規定。即使日本沒有遭受到直接攻擊，而是在美國等「與我國有密切關係的他國」遭受武力攻擊時，日本政府可以判斷是否符合「威脅到我國存立」、「國民生命與自由從根本被顛覆」，只要滿足一定要件，就能行使部分集體自衛權。

首相菅義偉今年4月在民間電視節目上，被問到台灣一旦發生事態符合「存立危機事態」的可能性時說，「無法回答假設性問題」。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1100706

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