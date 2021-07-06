拒絕面試被無視！公司「回傳3字」　前輩秒搖頭：有地雷

隨著畢業季到來，不少新鮮人只能扛著疫情的壓力，盡可能開始尋求第一份工作，許多人也在求職時特別用心準備線上面試，希望能夠成功在新冠肺炎的衝擊下找到適合的工作。不過近日也有網友分享自己的求職經驗，更提到她某次婉拒了公司的面試通知，對方卻只回了「3個字」，許多職場前輩看到後更狂搖頭直呼「勸你不要傻傻的就過去了！」。

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這名女網友日前在

社群論壇《Dcard》

提到這次的求職經驗，原PO表示自己才剛畢業，正在找工作中，「雖然有公司願意給我面試機會很開心，但此工作內容跟自己想要的不太一樣，也已經在之前拒絕過對方了」，沒想到對方卻似乎無視了原PO的婉拒，反而利用求職網傳訊功能「霸氣」的回了「來面試」三個字。

▲原ＰＯ婉拒面試通知後對方卻似乎無視她的回應。（圖／翻攝自社群論壇《Dcard》）

收到這個回覆後就讓原PO有些困擾，「是不是之前拒絕的方式不對，也不太知道接下來拒絕的內容是不是應該要強硬一點，因為是第一次遇到這個狀況，有點不知道該怎麼辦比較好，還望大家能給我一些意見！」。

文章曝光後掀起不少前輩與過來人留言，「這種一看就是很缺人，要嘛屎缺，要嘛錢少，而且沒有企業會這麼沒禮貌回應，是我直接已讀，刪除順便封鎖該企業，勸你不要傻傻的就過去了（過來人經驗）」、「出來工作六年，第一次看到人資這樣叫人面試的，有很多亂槍打鳥」、「對方也回得太沒禮貌，絕對有問題，別去」。（編輯：楊智傑）