疫苗逐步擴大施打　蔡英文：拚7月底前接種率20％至25％

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在疫苗供應方面，蔡英文指出，台灣訂購的AZ疫苗，明天將到貨62萬劑。另外，日本政府今天也已經宣布將再次捐贈台灣113劑AZ疫苗，預計在後天到貨；加上這兩批疫苗之後，台灣取得的疫苗，將累計超過700萬劑。
蔡英文說，過去這段期間，全球疫苗都有供應不穩的情況。台灣訂購的疫苗交貨也有所遲延，謝謝日本、美國的大力協助，即時提供疫苗，讓台灣的疫苗接種能有規模的進行。在台灣防疫最關鍵的時刻，能夠得到友好的國家伸出援手，台灣人民都深深感謝。接下來，政府也會緊盯進度，讓已訂購但延遲到貨的疫苗能追上進度，陸續送達。同時，政府也正和主要的疫苗廠商，進行新一年度，以及未來的疫苗洽購協商。
此外，蔡英文提到，目前郭台銘、台積電希望洽購BNT疫苗捐贈政府的工作也在積極進行中，期待各方都能盡力促成，讓BNT疫苗能夠儘快來到台灣，投入整體接種的行列。在疫苗供給逐漸穩定後，已陸續展開擴大施打作業，蔡英文也再次呼籲國人踴躍接種，「畢竟裝在瓶子裡的疫苗，不會產生抗體，打進身體裡的疫苗，才能夠保護你和你的家人」。
另外，行政院政務委員唐鳳主導規劃的「疫苗意願登記與預約接種系統」已上線，並在澎湖、金門、馬祖先行試辦。蔡英文希望民眾能即時掌握相關的訊息，依序做意願登記，在1922以簡訊通知符合資格以後，就可以進行預約接種登記；對於使用網路可能比較吃力、不便的民眾，政府也會比照口罩預約的模式，提供藥局、超商、衛生所等管道，來協助預約接種登記。
蔡英文指出，以現階段的施打規劃，希望在7月底之前，讓國人的疫苗接種率達到「在防疫上有意義的程度」也就是從現在的10％增加到20％至25%之間，「有注射有保護，每一款都可以」，施打疫苗的人數越多，台灣離群體免疫的目標就越近，大家才能夠回到正常生活。