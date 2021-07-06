黃偉哲仍氣柯文哲7類疫苗特權說　陳其邁：可以體會

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對於台北市長柯文哲的「第七類特權疫苗」，台南市長黃偉哲引述柯文哲曾說過的「心中有特權，看什麼都是特權」，痛批特權不在第七類，而在「好心肝」，請認真做好防疫工作，讓台灣早日解封；黃偉哲今天再指出，對於第七類，其實每天都有很多在第一線的人員希望能夠列入施打的名單，像是義警、義消、老師、實習護理師、實習藥劑師，可是當初台北市就是一句「疫苗特權」，就抹黑了這些第七類人員，令人覺得很可惜，也很不公平；台南市衛生局長許以霖則說，第七類中央都持續在造冊中，所以第七類人員不用擔心，其實就跟其他一樣，都陸續造冊、排隊中，已經進入施打的行列。
高雄市長陳其邁在今日防疫會議被問這件事時則表示，各地方政府要需要多少疫苗，這必須有中央基於總體的疫苗的政策、根據地方的需求來做判斷，就疫苗的施打來講，高雄市會跟中央密切合作，「我想每個人都希望說能夠多一點疫苗，所以地方縣市首長的心情當然可以體會」，國家基於整體防疫政策的需求，我們尊重且配合。
對於民眾在網路上紛說解封後要到南部玩、去海邊玩，陳其邁也坦言「這個我會很擔心」，他認為跨區移動是一個風險，台灣地區是一日生活圈，像我們前幾天一個新北的個案來到美濃，就可能對美濃地區造成社區感染風險、新北市醫院的群聚感染也會影響到高雄，真的要勸大家「卡忍耐」，要解封、要開放，也要先把管制措施做好，管制措施沒做好就不開放。
陳其邁強調，現在全世界印度Delta病毒、祕魯Lambda病毒成為流行，代表病毒的競爭力非常強、感染力也非常強，Delta病毒在很多國家都造成非常嚴重的健康損害，代表全球疫情的流行還沒有結束，「所以你必須打疫苗，你必須保持社交距離、戴口罩、保護措施做好」，這樣才能夠保護自己、保護家人，政府會儘量在不影響防疫的前提下，看怎樣能夠讓社會、經濟的功能能夠逐步復甦，生活恢復正常。
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