黃偉哲仍氣柯文哲7類疫苗特權說　陳其邁：可以體會

「第七類疫苗就是中央製造的特權疫苗」說法

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▲台北市長柯文哲6日表示，可以理解台南市長黃偉哲的焦慮，不過疫苗配發數量是由中央決定，不是北市能夠獨自處理的。（圖／台北市）

× ▲台北市長柯文哲6日表示，可以理解台南市長黃偉哲的焦慮，不過疫苗配發數量是由中央決定，不是北市能夠獨自處理的。（圖／台北市）

對於台北市長柯文哲的「第七類特權疫苗」，台南市長黃偉哲引述柯文哲曾說過的「心中有特權，看什麼都是特權」，痛批特權不在第七類，而在「好心肝」，請認真做好防疫工作，讓台灣早日解封；黃偉哲今天再指出，對於第七類，其實每天都有很多在第一線的人員希望能夠列入施打的名單，像是義警、義消、老師、實習護理師、實習藥劑師，可是當初台北市就是一句「疫苗特權」，就抹黑了這些第七類人員，令人覺得很可惜，也很不公平；台南市衛生局長許以霖則說，第七類中央都持續在造冊中，所以第七類人員不用擔心，其實就跟其他一樣，都陸續造冊、排隊中，已經進入施打的行列。

▲高雄市長陳其邁表示可以體會地方縣市首長的心情。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄市長陳其邁表示可以體會地方縣市首長的心情。（圖／高雄市政府提供）

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月6日確診13846例、死亡706例。（圖／NOWnews製表）