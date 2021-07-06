不只贊助！中信多管齊下挺台灣電競 要造國際電競場館
▲中信金控行政長高人傑現身2021「亞洲電子競技公開賽」線上開賽記者會，以行動支持台灣電競英雄。（圖／中信銀行提供）
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▲中信金控行政長高人傑現身2021「亞洲電子競技公開賽」線上開賽記者會，以行動支持台灣電競英雄。（圖／中信銀行提供）
記者顏真真/台北報導
2021-07-06 19:43:57
備受矚目的年度電競盛事「2021亞洲電子競技公開賽」今（6）日舉行線上開賽記者會，今年吸引超過5000名國際好手參賽，爭取總獎金新台幣250萬元的榮耀，而中國信託金控旗下子公司中國信託銀行也以行動力挺台灣電競運動在國際舞台發光，除連續兩年贊助「亞洲電子競技公開賽」、「英雄聯盟」太平洋職業聯賽（PCS聯賽），發行台灣首張電競信用卡中國信託英雄聯盟信用卡，中信金控旗下台灣人壽目前更積極打造打造國際級電競場館，坐落在南港經貿園區C3基地，預計可容納5000人，提供玩家及粉絲全新、優質賽事體驗，壯大台灣電競發展實力。
配合政府防疫政策，「2021亞洲電子競技公開賽」今日開賽記者會採線上視訊進行，邀請新北市政府經濟發展局局長何怡明、中信金控行政長高人傑等參與啟動儀式。高人傑致詞時也談到疫情衝擊我們的日常生活，但電競是超前部署的產業，賽事不受時間、空間限制，即使Work From Home也可以出賽，期待看到高手同場競技，中國信託相信，投資年輕人就是投資國家的未來，中國信託也很榮幸和新北市政府及支持電競產業的夥伴攜手合作，未來亦會持續提供國際競技舞台，期盼成就更多電競台灣之光，成為最強的電競英雄聯盟，讓世界看見台灣。
2021「亞洲電子競技公開賽」比賽項目有全球玩家最愛的「英雄聯盟」，更首度加入知名生存手遊「Free Fire－我要活下去」，電腦與手遊玩家皆可參賽，今年活動不僅未受疫情衝擊，規模更甚以往，報名人數較去年增加逾千人，說明賽事備受期待，首戰將於今年7月10日開打，電競迷也可透過線上觀戰，為台灣電競英雄加油。
不僅賽事精彩，國內企業也積極響應政府推廣電競運動政策，以企業力量協助國家培育新生代電競人才。中信金控旗下中信銀行自2016年主動贊助電競展覽及大型賽事，除支持「亞洲電子競技公開賽」，亦贊助「英雄聯盟」太平洋職業聯賽，並在去年12月發行國內首張電競信用卡「中信英雄聯盟信用卡」，以實際行動支持遊戲產業，也積極參與打造遊戲生態圈。
中國信託力挺台灣電競產業可說不遺餘力，除長期投入遊戲、賽事、戰隊的贊助，中信金控旗下子公司台灣人壽目前也積極打造國際級電競舞台，坐落在南港經貿園區C3基地，樓層規畫建造全台第一座直徑68公尺，挑高18公尺的多功能會場，預計2022年完工，可容納5000人，屆時可提供電競比賽使用，讓玩家及粉絲有全新、優質的賽事體驗，進一步壯大台灣電競發展實力。