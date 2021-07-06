台灣展演國際發光　文化部承諾疫後讓藝文回復正軌

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文化部今天發布新聞稿表示，從圖像、插畫創作及影視劇作的獲獎，到世界各地的重要影展、表演藝術、視覺藝術及建築展覽，台灣藝術家都有一席之地，李永得認為這也顯示國際舞台越來越重視及肯定台灣的藝文創作，就算是嚴峻的疫情，也關不住台灣與世界的連結。
在圖像、插畫的國際大獎方面，今年台灣創作者於義大利波隆那童書展大有斬獲，包括林廉恩作品HOME以「家」為主題，拿下童書界最高榮譽「拉加茲獎故事類」首獎；阿尼默首度以台語詩創作的「情批」獲得「詩歌」主題評審優選獎；卓霈欣的「樹冠羞避」則以樹冠間的空隙映照著現今人們謹守的社交距離，首次投稿即獲「波隆那SM國際插畫家大獎」。
插畫常勝軍鄒駿昇以系列插畫作品「看不見的書店」，還有吳雅怡以台灣白色恐怖為主題創作的See youon the other side，分別在美國插畫大獎及3x3國際當代插畫大獎拿下重要獎項。
在電影方面，林龍吟今年以「蚵豐村」創下台灣電影首度入圍西班牙馬德里電影節官方競賽單元的紀錄。張作驥執導「那個我最親愛的陌生人」，榮獲義大利的第18屆亞洲電影節最佳影片獎。陳玉勳「消失的情人節」拿到義大利烏迪內第23屆遠東國際影展觀眾獎第三獎及黑龍獎。
在表演及視覺藝術參展交流方面，雲門舞集舞作「毛月亮」參加2021國際表演藝術協會年中大會新作提案，成為唯一獲選參與的亞洲團隊。周東彥、張忠安、羅芳芸、王宇光、王世偉、田孝慈等台灣藝術家，則帶著多部跨科技、書寫、舞蹈、戲劇等領域作品，於加拿大表演藝術展會與世界線上交流。
當代藝術家李明維受邀參展於德國慕尼黑維拉斯托克美術館的「禮物與禮儀」特展；羅智信也受邀於英國規模最大的當代視覺藝術盛會「利物浦雙年展」展出；周明毅則受邀參展西班牙Hybrid當代藝術博覽會，台灣為東亞地區唯一參展的國家。
台灣建築也成為國際注目焦點，台灣現代建築協會現正與德國慕尼黑工業大學建築博物館合作展覽，由策展人裘振宇、王俊雄操刀，以台灣建築為主題布展，精彩可期。
雖然疫情讓文化部上下忙成一團，就連附屬機關人員都投入紓困審核，但藝術家們表現出色，也讓幕後推手文化部與有榮焉。（編輯：張雅淨）1100706